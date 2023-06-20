南市簡曉柔、謝佳文獲杏壇芬芳獎 看到了孩子的改變
全國杏壇芬芳獎出爐，台南市和順國中老師簡曉柔、永康區復興國小附設幼兒園老師謝佳文脫穎而出，簡曉柔用心傾聽、陪伴與同理關懷，謝佳文以愛心及耐心陪伴幼童成長。市長黃偉哲期許得獎教師未來能成為表率發揮更大影響力，造福莘莘學子。
和順國中老師簡曉柔致力中介教育，用心傾聽、陪伴與同理關懷，與學生建立互信關係；並積極與家長溝通討論，集結多方資源，不斷嘗試，逐步引導學生適性發展、適應校園生活，積極找尋讓孩子穩定就學的最佳方案。不放棄任何一個孩子，是學校多次獲全國中輟預防及復學輔導工作績優單位的重要推手。
永康區復興國小附幼謝佳文透過細心觀察，留意幼兒情緒與行為，進而瞭解幼兒需求，以愛心及耐心陪伴幼童成長，在一天天一點點的改變中，引導幼兒解決問題與正向學習，培養良善的品格，與孩子一起學習、共同成長，發揮教育愛精神。
市長黃偉哲表示，獲獎是對教師、學校以及市府推動教育的肯定，也激勵更多老師深耕教育工作，持續在自己的崗位上以教育愛與關懷，成為孩子心目中最值得信任與依靠的心靈港口，共同為提升教育品質而努力。
教育局長鄭新輝認為，獲獎事蹟可資楷模，實至名歸，希望各校能持續鼓勵並推薦，讓在不同教育階段的教育行政或教學人員，以及校內愛心志工團隊或團體的堅守崗位、默默耕耘、犧牲奉獻事蹟獲得表揚。
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