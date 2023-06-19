北市某國中老師遭爆對女學生伸狼爪 教育局：已要求校方調查

台北市某國中已婚男老師遭畢業校友爆料，十多年前在擔任導師時，接送班上一名女學生，甚至對其作出不當行為，該老師還要求女學生保密、刪訊息，直到現在都還在任教，北市教育局說明，該校16日獲悉後已進行校安通報，並依法由學校主動提出公益檢舉，於今天召開性別平等教育委員會議決議受理。

北市某國中畢業校友爆料，一名男老師十多年前接手國三班時，對班上一名遭霸凌女同學溫馨接送進而染指，當下女孩只好告訴自己，「這叫做以身相許，報答老師恩情。」該校友說，當時老師已經有妻小，女孩也有男友。

爆料校友說，這名老師還要求女孩要保密、刪訊息，「性平會沒通過，日子就繼續過。」而且據他所知，該男老師，至今都還在學校裡帶九年級的學生，他點名校方應要出面說清楚立場。

北市教育局說明，學校將組成調查小組進行調查，且要求該師於調查期間暫不到校，避免接觸學生。此外，學校網頁首頁性別平等專區設有校園性別事件之收件單位聯繫電話及信箱，提供需要人員提出申請。教育局呼籲相關當事人勇於舉發，將全力給予保護與支持，並要求學校以最嚴謹的態度，保護當事人隱私及積極落實調查處置程序。

教育局也重申校園性別事件零容忍，若師生性別事件確認，嚴重將依「教師法」第14條應予解聘，且終身不得聘任為教師。也將持續要求學校應加強學校師生性別平等教育及身體自主權的觀念，以強化教職員工生性別平等意識，並請學校在知悉疑似發生類此事件即須依法進行通報及處理。

教育局也將持續要求學校任用或進用專、兼職人員前依「性別平等教育法」第27-1條規定執行查閱，以防堵不適任者進入校園服務。