快訊

南韓房價崩20% 國泰首席經濟學家：二大原因「在台灣不會出現」

烏克蘭水壩坍塌之謎：調查指出「俄軍自己從內部炸毀」

黃子佼直播點名曾和姓「陶」的交往 陶晶瑩回應了

南台科大越南大南大學結盟10年 大南組團來台提升交流

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
越南大南大學副校長范氏蓮等組團參訪南台科大，南台副校長張瑞星（左）代表接待。記者周宗禎／翻攝
越南大南大學副校長范氏蓮等組團參訪南台科大，南台副校長張瑞星（左）代表接待。記者周宗禎／翻攝

台科大推動新南向交流，2014年與越南大南大學簽訂姊妹校、合作協定及免學雜費交換學生合約，至今滿10年，大南副校長Ms.Pham Thi Lien、副院長Mr. Nguyen Quoc Tuan及老師特別到南台科大訪問。

南台科大表示，師生曾多次前往大南大學交流，大南大學代表團此行來訪、洽談更多師生交流合作機會，例如選送學生前來參與短期交流課程（study tour）、申請就讀大學部及碩士全英授課學程，並歡迎該校講師前來申請就讀博士課程，搭配申請南台獎學金或教育部新南向培英專案獎學金。

校方表示，南台副校長張瑞星、國際長暨兩岸事務處長李振宇、國際專修部組長陳紅章、國際企業系朱美琴老師及企業管理系老師艾米麗等接待歡迎。雙方交流座談會後，大南大學代表團參訪商管學院、經營管理博士學位學程胡中州教授指導的「知識管理專題研討」，參訪艾米麗助理教授指導「顧客關係管理專題」。

副校長張瑞星指出，藉實際觀摩商管學院全英授課教學，教師學生互動交流，不僅增進外賓對南台全英授課課程規劃與執行了解，也深切感受南台推展校園國際化與培養國際人才用心，大南大學講師參觀後就表達申請南台經營管理博士班興趣。

大南大學表示，非常期待南台可以多提供產業實習體驗，商管、文化及語言學習短期交流課程，吸引更多優秀的越南學生交流與就學。

越南大南大學副校長范氏蓮等組團參訪南台科大，南台副校長張瑞星（左）代表接待。記者周宗禎／翻攝
越南大南大學副校長范氏蓮等組團參訪南台科大，南台副校長張瑞星（左）代表接待。記者周宗禎／翻攝
南台科大越南大南大學結盟10年，大南組團來台參訪提升雙方交流。記者周宗禎／翻攝
南台科大越南大南大學結盟10年，大南組團來台參訪提升雙方交流。記者周宗禎／翻攝
南台科大越南大南大學結盟10年，大南組團來台參訪提升雙方交流。記者周宗禎／翻攝
南台科大越南大南大學結盟10年，大南組團來台參訪提升雙方交流。記者周宗禎／翻攝

台科大 越南 語言

延伸閱讀

聯發科技聚焦女力 從國中到大學都不錯過

蕭旭岑：蔡政府上綱安全問題 卡關馬英九邀訪陸生案

南華分發率逾8成名列全台12 佛大運管學程首招生即滿招

畢業＝失業 大學畢業照最新流行「躺平」、垂頭喪氣風

相關新聞

新版代理師聘任法8月上路 寒暑假出勤準用教師請假規則

教育部今天表示，為推動全國代理教師完整聘期一致性，國教署經與各縣市、教師團體、校長團體與家長團體研商後取得落實代理教師完...

南台科大越南大南大學結盟10年 大南組團來台提升交流

南台科大推動新南向交流，2014年與越南大南大學簽訂姊妹校、合作協定及免學雜費交換學生合約，至今滿10年，大南副校長Ms...

綠獎講座「讀遍荒野與徜徉自然」 李偉文至鳳山高中分享

第八屆綠獎徵件於4/22啟動至8/31截止報名，廣邀生態保育團體、青少年與綠色創新單位踴躍投件。今年為第三年進入校園分享，6/17於鳳山高中舉辦校園講座，邀請荒野保護協會榮譽理事長李偉文擔任講師，與學生分享如何守護自然、成立荒野保護協會等，以及如何滿懷好奇的探索這個世界、實踐斜槓人生，並開放現場學生發言提出環保議題共同探討。

代理教師將有完整聘期 民團表達認同

代理教師終於不用做白工！教育部表示，修法明定，學校聘任整學期或學年的代理教師，應給予完整聘期，意味著代理教師於寒暑假都有給薪，將於今年8月全國實施。代課教師產業工會與全國教師工會都對此表達認同，但呼籲教育部也應實質增加正式教師數。

康軒贊助跳島馬拉松 贈書給馬祖中小學

康軒文教集團董事長李萬吉日前到馬祖參加馬拉松活動，由於當地地貌高低落差極大，賽道融入軍事戰地等，被譽為全台最硬賽道，李萬吉從清晨跑到中午，下午前往馬祖仁愛國小進行「康軒書香傳馬祖」的捐贈儀式，現場贈送價值近七十二萬元書給馬祖國中小學，讓馬祖馬拉松賽事更具意義。

獨／千人跨校搶修卻喊卡！ 北市5明星高中微課程新學年將停辦

高中本土語必修上路一年，各校多將這二學分安排在高一彈性學習時段，但該時段是課表上自主學習、特色課程、選手培訓的唯一空堂，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦