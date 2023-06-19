南台科大越南大南大學結盟10年 大南組團來台提升交流
南台科大推動新南向交流，2014年與越南大南大學簽訂姊妹校、合作協定及免學雜費交換學生合約，至今滿10年，大南副校長Ms.Pham Thi Lien、副院長Mr. Nguyen Quoc Tuan及老師特別到南台科大訪問。
南台科大表示，師生曾多次前往大南大學交流，大南大學代表團此行來訪、洽談更多師生交流合作機會，例如選送學生前來參與短期交流課程（study tour）、申請就讀大學部及碩士全英授課學程，並歡迎該校講師前來申請就讀博士課程，搭配申請南台獎學金或教育部新南向培英專案獎學金。
校方表示，南台副校長張瑞星、國際長暨兩岸事務處長李振宇、國際專修部組長陳紅章、國際企業系朱美琴老師及企業管理系老師艾米麗等接待歡迎。雙方交流座談會後，大南大學代表團參訪商管學院、經營管理博士學位學程胡中州教授指導的「知識管理專題研討」，參訪艾米麗助理教授指導「顧客關係管理專題」。
副校長張瑞星指出，藉實際觀摩商管學院全英授課教學，教師學生互動交流，不僅增進外賓對南台全英授課課程規劃與執行了解，也深切感受南台推展校園國際化與培養國際人才用心，大南大學講師參觀後就表達申請南台經營管理博士班興趣。
大南大學表示，非常期待南台可以多提供產業實習體驗，商管、文化及語言學習短期交流課程，吸引更多優秀的越南學生交流與就學。
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