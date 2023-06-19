南台科大越南大南大學結盟10年 大南組團來台提升交流

代理教師終於不用做白工！教育部表示，修法明定，學校聘任整學期或學年的代理教師，應給予完整聘期，意味著代理教師於寒暑假都有給薪，將於今年8月全國實施。代課教師產業工會與全國教師工會都對此表達認同，但呼籲教育部也應實質增加正式教師數。

2023-06-19 17:33