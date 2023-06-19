綠獎講座「讀遍荒野與徜徉自然」 李偉文至鳳山高中分享

第八屆綠獎徵件於4/22啟動至8/31截止報名，廣邀生態保育團體、青少年與綠色創新單位踴躍投件。今年為第三年進入校園分享，6/17於鳳山高中舉辦校園講座，邀請荒野保護協會榮譽理事長李偉文擔任講師，與學生分享如何守護自然、成立荒野保護協會等，以及如何滿懷好奇的探索這個世界、實踐斜槓人生，並開放現場學生發言提出環保議題共同探討。

6/17校園講座吸引600多位師生參加。鳳山高中學務處吳家進主任說：「很高興聯華電子主辦這場校園活動，邀請講師李偉文現場分享，過去綠獎有許多學生參加青少年環境行動獎，更期待學校同學實踐環保行動、參加今年徵件活動。」

本場講師邀請到荒野保護協會榮譽理事長李偉文，以「讀遍荒野，徜徉自然」為主題，先以自身經歷分享多年來跨界擔任多種角色，從牙醫師、環保志工到作家等，笑稱過去自己常被朋友說「不務正業」，現今看來可是斜槓人生的優良典範。李偉文與夥伴共同成立荒野保護協會，持續關心社會以及解決問題，到全國各地分享守護自然的理念與知識。他表示：「參與社會，幫助別人，尋找自我價值，是永不止息的熱情來源。」鼓勵同學維持熱情與積極正向的生活態度。

講座期間，李偉文以《失控的進步》與《愚蠢年代》等書籍與電影，提及現今進步的科技與技術，已改變這個地球的原有面貌，需要全體人類共同正視環境所面臨的困境，並以自身行動來改變，如從食材選擇以在地與當地為主，如此能減少運送交通碳排放、包裝所產生的垃圾，進而降低環境負擔。用消費改善世界，人人都能實踐。

講座結束前開放提問，現場學生參與踴躍，提出「空氣污染與核能發電」、「國家防衛武器帶來的環保問題」、「未來若全面限塑的應對方式」等議題，現在更有同學好奇李偉文如此忙，是如何分配時間做許多事情？李偉文也都詳細的回覆，也鼓勵學生一起用行動力愛護環境，並創造自我價值，為守護大自然盡一份心力。講座結束後不少學生到台前，與李偉文合影紀錄。

本屆綠獎已舉辦完成三場校園講座。徵件活動自4月22日至8月31日截止，11月公佈得獎名單。歡迎全台的生態保育團體、對自然生態有興趣的學生以及新創團隊踴躍參加。

綠獎由聯華電子主辦，聯合報系有故事、社企流與聯合報系文化基金會協辦，今年參與企業有八家，包括台灣3M、東京威力科創、漢科系統科技、漢民科技、智原科技、大陽日酸系統科技、欣興電子、棨揚企業。

荒野保護協會榮譽理事長李偉文醫師到高雄鳳山高中分享「讀遍荒野——徜徉自然」。