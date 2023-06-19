代理教師將有完整聘期 民團表達認同

代理教師終於不用做白工！教育部表示，修法明定，學校聘任整學期或學年的代理教師，應給予完整聘期，意味著代理教師於寒暑假都有給薪，將於今年8月全國實施。代課教師產業工會與全國教師工會都對此表達認同，但呼籲教育部也應實質增加正式教師數。

代理教師寒暑假有薪

教育部國教署科長沈靜濤表示，為積極推動全國代理教師完整聘期一致性事宜，國教署經與各縣市、教師團體、校長團體與家長團體研商後取得落實代理教師完整聘期之共識，並修正發布「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」。

至於寒暑假期間，教育部提到，為兼顧提供完整聘期的代理教師及學生的權益，未兼任學校行政職務的代理教師，於學生寒暑假期間到校，可準用教師請假規則。如果無兼任行政職，代理教師於返校服務、進修研究等專業發展活動及配合災害防救所需之日外，可以不必到校。

請假也可比照辦理

對此，全國代理暨代課教師產業工會肯定表示，教育部修法能保障代理教師全年聘期，此舉糾正了教育現場長達20多年代理教師聘期不一的錯誤，解決薪資一國多制的問題，有助於留住優秀的教育人力提升全國教育品質。

代課教師產業工會也強調，除了聘期完整，教育部也明文規定六個月以上代理教師適用「育嬰留職停薪」，以及若因職務涉訟，學校需要協助法律諮詢。

應增加正式教師數

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，教總為代理教師權益多次召開記者會，且持續進行修法遊說，終於讓教育部與立法院朝野黨團共同面對，肯定教育部從善如流，根本解決一國多制之亂象。

但他強調，除了完整聘期之外，也要同步嚴控「員額控留比例」，並應增加正式教師數，降低代理教師比率，並應明確訂完成期程，如此才能真正提升國教品質。

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