本土語必修首年逾百校非高一開課 新學年師資恐更匱乏

課綱明訂高中本土語以第一學年開設為原則，首年仍有超過百所高中職喬不出彈性學習時段，經「註記」無法開課的理由後，在高二、高三找空檔開課，卻面臨升學壓力更大、本土語學習斷鏈的問題；也有學校首年開課在高二，112學年將開回高一，導致高一、二同時要修本土語，師資要雙倍，也有學校因找不到本土語教師，只好遊說學生選「第二母語」。

國家語言發展法修正後，本土語列為中小學必修，國小生每周必修一節課，國一、國二列部定必修，國三採選修；高中列為部定課程兩學分。

本報去年報導，首年有150所高中職，因開在高二、高三，111學年課程計畫書一度遭退件，經陳述理由後才通關。112學年即將開始，經進一步追蹤，今年約有近百所去年沒將本土語開在高一的學校，112學年將把課程開回高一，開學後形同高一、二同步開課，同校要有雙倍師資；另仍有51校維持在高二、三才開本土語。

一位不具名高中校長表示，首年考量師資不足，決定把課開在高二，但顧及高二課業壓力，今年將把課開回高一，近半年來四處找老師拜託來教，幸好學校交通區位好都找齊了，但也聽聞部分學校還求無人，特殊語言恐怕只能申請直播共學。

實際上，本土語在課審會討論時，決議不在國三開課是課審會「折衷妥協」的結果。也有高中教師指出，若國三未列必修，若選讀的高中是在高三才開本土語課，國三到高三恐出現學習空窗，高三還得面臨大學考試、學習完整性的難題，勢必會出現學習斷層。

本土語師資仍有缺口，且全國各地分布不均。花蓮家協副理事長林君明也透露，雖然家裡多講閩南語，但花蓮缺乏閩南語師資，僅找得到客語、原住民語教師，導致孩子最終選修客語，當作是學習「第二母語」，但回家也缺乏語境練習。

教育部對此表示，國教署已開始盤點112學年度各校師資需求，確保校校均可順利開課；部分學校若因地處偏遠，或因區域語言特性不易覓得師資，也提供直播共學作為備援。另也提供本土語文教學人員參與專業增能及回流研習機制，強化教學人員專業知能，以確保教學品質。

教育部也提到，依據新課綱各領綱，各學習階段均有其對應可開設的語文級別，高中職屬第五學習階段，可開設語文級別為第1級至第5級，學校可透過分級評估工具，選擇適當級別及合適教材進行差異化教學。

本土語必修上路一年，全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，本土語政策未做好完善師資、課程安排，課本內容甚至連本土語流利的家人長輩都看不懂，學生興趣低落，幾乎要淪為「營養學分」。另外，本土語課應注重聽與說，不該讓考試降低學生學習意願、過度注重書寫、變成一堆音標和奇怪的繁體字，應該調整成選修，減輕學生負擔。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，本土語政策立意良善，但應從家庭教育著手，在生活中實踐，效果最好，選擇在教室以課程教學方式學習母語，是事倍功半、效率非常差的方法。

全中教理事長高孟琳表示，官方希望本土語開在高一，但高一要學的課程實在太多，很多學校也在高一安排學習第二外語，本土語又半路殺出，甚至直接列為部定必修，就算有學習混淆的風險，學生也只能多擔待。

國教行動聯盟理事長王瀚陽也提到，有家長向他轉述，孩子班上的閩南語老師是一名退休公務員，上課就是放影片、放歌，再下去隨機和學生用閩南語聊天，全班九成學生幾乎都在滑手機、聊天，顯見若教師只有語言認證，卻沒有教學經驗，非常不ok；但也有家長認為，孩子學習閩南語後，不僅回老家能與阿嬤溝通，多學一種語言，也有助於強化人際互動。