獨／千人跨校搶修卻喊卡！ 北市5明星高中微課程新學年將停辦

高中本土語必修上路一年，各校多將這二學分安排在高一彈性學習時段，但該時段是課表上自主學習、特色課程、選手培訓的唯一空堂，教學現場抱怨課綱特色遭摧毀。建中、北一女等五所明星高中自2019年起，與鄰近八所大學合開微課程，每年吸引上千人跨校搶修。但本報掌握，五校微課程確定在本學期結束走入歷史，112學年起不再開設，也有多校因應本土語上路，自主學習時數只能縮編。

彈性課程是高中新課綱一大亮點，本土語必修上路前，每周至多三節彈性課，學生有充裕時間自主學習，但本土語必修自111學年上路後，考量本土語銜接、課程規畫、升學壓力，課綱也要求高醫開設為原則，學校多安插在高一彈性課。也有學校想拚一學期趕完本土語，好讓另一學期能留下三節完整彈性課，卻因單學期每周要塞二節課才能滿足二學分，該學期學生自主學習形同歸零。

北一女、建中、師大附中、中山女高、成功高中五校組成策略聯盟，自2019年10月起，每周三下午安排三節彈性學習，與台大、政大等八所大學開設微課程，每一門課都是6周、18小時的紮實內容，涵蓋資訊、醫藥衛生、財經等18個學群，不乏許多熱門課程，每年吸引上千名高中生跨校搶修。

根據各校111學年課程計畫書，除了師大附中將本土語在高一上、下學期對開，其餘四校以聯盟合作、師資不足為由，將本土語安排在高二。但本報掌握，本土語必修上路後，聯盟解散傳聞甚囂塵上，經過數個月討論，五校微課程日前確定本學期結束後喊卡。

但在聯盟課程結束後，本報查閱各校112學年課程計畫書，僅建中、北一女112學年將本土語開回高一，成功高中、師大附中、中山女高仍維持高二開課。據了解，各校也並非合作中斷，而是將各自尋找資源調整開課，或改為小型校際與大學合作開設微課程。

台北市教育局證實，五校聯盟微課程確定「轉型」，理由是各校有課程精進調整需求，包含每校課程架構與特色活動互有差異，聯盟綁定時間需考量各校排課時段，如本土語文、校訂必修等，各校與大學端也有不同合作方案，與目前聯盟功能重疊。

針對其他未組成策略聯盟的高中，過去多在彈性課程讓學生自主學習，本土語上路後，自主學習時數也變得破碎。全中教理事長高孟琳表示，本來每學期會請學生撰寫自主學習計畫，自行安排執行時間與進度，本土語上路後確實縮減到自主學習的時數。

高孟琳無奈表示，本土語是語發法明訂的部定課程，高中不能不上，就算會衝擊學生自主學習，教學現場也只能接受。

教育部說，本土語納為部定課程課綱，所需新增的節數、學分數，是依據「國家語言發展法」相關規定進行最小修訂，不調動現行部定領域、科目課程節數、學分數，避免過度干擾各校課程教學規畫，因此彈性學習時間每周上限仍是三節，高中職學生修業年限中，自主學習合計應至少18節，學校仍需依相關規定實施自主學習。