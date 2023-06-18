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侯友宜台大座談報名者個資外洩？ 4名學生怒：被貼標籤肉搜
新北市長侯友宜明晚將出席台大「校園總統馬拉松」座談會，媒體報導疑似有陳抗紀錄、社運人士參加、可能滋擾情事。4名已報名的學生對此共同發表「報名者聲明」，質疑過去的社會參與經歷被貼標籤，座談報名者個資外洩，有心人士竟肉搜向媒體放話。
台大政治所蕭姓學生、台大國發所黃姓學生、北藝藝跨所黃姓學生、師大東亞所馮姓學生，昨晚具名透過個人臉書發表「報名者聲明」，質疑主辦方將報名參與總統論壇的名單用於肉搜，並且向媒體放話，表示嚴厲譴責。
聲明表示，「我們過去曾多次召開記者會，聲援遭新北警方恣意逮捕的青年、呼籲教育局調查校園性騷擾行為、批評新北教甄關說疑雲等。不知道是否因為過去的社會參與經歷，因此被主辦單位貼上標籤」。
聲明指出，總統校園論壇在校園演講、接受聽眾提問是天經地義之事，尤其限學生參與，既然參與者符合主辦方的報名需求，不論政治立場、社會經驗，報名者資訊都不應該被再做進一步的情蒐與調查。
聲明表示，「報名者遭到肉搜甚至被放話給媒體，不免令人懷疑主辦方或競選辦公室是否擔心講者沒面子，因此肉搜報名者以作為排除特定人士參與，並將在提問環節避開特定人士的發問」。若真是如此，這場校園論壇只會流於形式，缺乏與青年對話的意義，這場總統校園座談將會是極其大的諷刺。
聲明表示，「我們詢問亞太青年協會、台大政治系學會，有無將報名者個人資訊洩露給侯友宜競選辦公室？並且譴責前述兩單位因為沒有善盡報名者資訊保護的責任，使得報名者資訊流落到第三方，甚至被用來向媒體放話」。呼籲侯友宜競選辦公室自清，是否有獲得主辦方所轉交的報名者資訊？是否有透過情蒐系統對參與者的背景進行調查？是否將肉搜資訊轉向媒體放話？
不過，Dcard有網友爆料，推判是主辦方搞烏龍，誤將參與者名單寄給所有報名者了。
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