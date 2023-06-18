選幼兒園 未見立案證書要當心

未立案幼兒園的空間、師資，主管機關均管不到，形同法外「三不管地帶」。教育團體建議，家長選幼兒園時，應先觀察門口等可見處是否掛有立案證書，若無，就要當心；又立案證書也可能偽造，建議民眾可透過市府專線等查詢立案，確保基本權益。

全教總幼兒教育委員會主委楊逸飛表示，父母在挑選幼兒園時，通常只要看到外觀正派、整潔就不疑有他，但實際上有案例是幼兒園加盟大型連鎖品牌，但卻一直沒有立案，家長看到既然是知名品牌，也多會抱持信任。

楊逸飛提醒，家長選幼兒園一定要留意門口或明顯可見處是否掛有立案證書，若無可要求出示，拿不出就要留意；此外，掛出的立案證書也可能有假，以北市而言，建議可撥打一九九九等政府專線，由政府管道幫忙確立。

但楊逸飛也說，現行未立案業者被罰就停業，但也可能因誘因大而捲土重來，因此公共化幼兒園仍重要，「至少不會有假的國小附幼。」

台南市學前聯合協會理事長簡佑修表示，通常教育局處抓到未立案業者，多只能祭出行政裁罰，沒有刑事處罰，對業者而言，辦理未立案幼兒園成本低廉，被抓到就乾脆搬走，另起爐灶。

簡佑修說，未立案業者多只能靠同行或鄰居檢舉，難有事前預防機制，家長通常也多抱持這個年代不會有未立案幼兒園的想法。建議家長若要自保，選擇園所時，務必留意業者是否出示設立許可、立案證明、師資證明等文件。