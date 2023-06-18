未立案幼兒園 恐聘用問題教師

新北幼兒園餵藥案近來鬧得沸沸揚揚，也讓幼兒園管理問題受到關注。根據全國教保資訊網統計，從二○二一年至今，全台被查獲的「未立案教保機構」總計四十一案，其中又以新北廿七案最多，台北市則有七案，甚至還有業者已招生四十人之多，其他四都亦有零星個案。

教育團體表示，「未立案」即代表不受縣市教育局處稽查，空間安全，乃至於教師聘用都處於三不管地帶，甚至可能聘到不適任教師，憂心沒被查獲的黑數恐更多。

根據教育部全國教保資訊網統計，一一○年至今，全台有四十一案未立案教保機構被查獲，其中有部分業者沒有名稱，僅憑一地址營業招生，亦有業者以補習班為名招攬生意，多遭開罰六萬元，重者亦遭連續裁罰至卅六萬。

幼教產業工會理事長許文菁指出，未立案業者不受拘束，成本更好掌握，部分未立案幼兒園甚至是以補習班方式運作，家長若只看到教學充實又有人幫忙管照便容易受吸引。

不過許文菁也提到，由於幼兒園未立案，無論是最基本的空間、師資查核，在整體幼教體系中都沒有資料，形同三不管地帶，連聘用師資是否合格都無從得知，甚至可能聘到不適任人員。政府應在招生祭時，透過親職教育、文宣等宣導，給予家長正確知能。

台北市教育局副局長陳素慧表示，根據北市查獲案例，未立案幼兒園多者已招生四十人，少者僅五至六人，多數都是接到檢舉，部分家長其實知情幼兒園未立案，有人則聲稱業者告知已立案，或籌設中就招生。

陳素慧指出，北市若查緝到未立案的業者均開罰並勒令停業，已招生則需自行和家長談安置或退費。業者若有意籌設，均會給予期限，但被查獲後願籌設者很少。

新北市教育局強調，新北四百萬人口，幼兒園也是全國最多，未立案補習班只要經民眾檢舉都會立即稽查，由於人口比例全台最高，因此未立案教保機構也是全國最高。

教育部則回應，持續督導地方政府定期查察未立案教保機構，補助增加人力及未立案機構稽查業務經費，以維護幼兒安全和受教權。