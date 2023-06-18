聽新聞
test
0:00 / 0:00

未立案幼兒園 恐聘用問題教師

聯合報／ 記者許維寧李定宇／連線報導
新北市板橋一間私立連鎖幼兒園，爆出幼兒遭教師餵安眠藥，目前有十餘名家長已報案。記者林澔一／攝影
新北市板橋一間私立連鎖幼兒園，爆出幼兒遭教師餵安眠藥，目前有十餘名家長已報案。記者林澔一／攝影

新北幼兒園餵藥案近來鬧得沸沸揚揚，也讓幼兒園管理問題受到關注。根據全國教保資訊網統計，從二○二一年至今，全台被查獲的「未立案教保機構」總計四十一案，其中又以新北廿七案最多，台北市則有七案，甚至還有業者已招生四十人之多，其他四都亦有零星個案。

教育團體表示，「未立案」即代表不受縣市教育局處稽查，空間安全，乃至於教師聘用都處於三不管地帶，甚至可能聘到不適任教師，憂心沒被查獲的黑數恐更多。

根據教育部全國教保資訊網統計，一一○年至今，全台有四十一案未立案教保機構被查獲，其中有部分業者沒有名稱，僅憑一地址營業招生，亦有業者以補習班為名招攬生意，多遭開罰六萬元，重者亦遭連續裁罰至卅六萬。

幼教產業工會理事長許文菁指出，未立案業者不受拘束，成本更好掌握，部分未立案幼兒園甚至是以補習班方式運作，家長若只看到教學充實又有人幫忙管照便容易受吸引。

不過許文菁也提到，由於幼兒園未立案，無論是最基本的空間、師資查核，在整體幼教體系中都沒有資料，形同三不管地帶，連聘用師資是否合格都無從得知，甚至可能聘到不適任人員。政府應在招生祭時，透過親職教育、文宣等宣導，給予家長正確知能。

台北市教育局副局長陳素慧表示，根據北市查獲案例，未立案幼兒園多者已招生四十人，少者僅五至六人，多數都是接到檢舉，部分家長其實知情幼兒園未立案，有人則聲稱業者告知已立案，或籌設中就招生。

陳素慧指出，北市若查緝到未立案的業者均開罰並勒令停業，已招生則需自行和家長談安置或退費。業者若有意籌設，均會給予期限，但被查獲後願籌設者很少。

新北市教育局強調，新北四百萬人口，幼兒園也是全國最多，未立案補習班只要經民眾檢舉都會立即稽查，由於人口比例全台最高，因此未立案教保機構也是全國最高。

教育部則回應，持續督導地方政府定期查察未立案教保機構，補助增加人力及未立案機構稽查業務經費，以維護幼兒安全和受教權。

幼兒園 補習

延伸閱讀

選幼兒園看課程、便利性？　教團：未見立案證書要留心

「三不管」未立案幼兒園新北最多 恐聘到不適任教師

免費幫全台幼童檢驗 新北：避免互信崩盤、社會撕裂

餵藥案王必勝稱事過兩月驗不出 新北衛生局這樣說

相關新聞

未立案幼兒園 恐聘用問題教師

新北幼兒園餵藥案近來鬧得沸沸揚揚，也讓幼兒園管理問題受到關注。根據全國教保資訊網統計，從二○二一年至今，全台被查獲的「未...

「三不管」未立案幼兒園新北最多 恐聘到不適任教師

教育部建置全國教保資訊網近期公告被查獲的「未立案教保機構」，其中以新北市未立案業者最多，最重遭裁罰36萬。以台北市為例，...

選幼兒園看課程、便利性？ 教團：未見立案證書要留心

未立案幼兒園其空間、師資主管機關均管不到，形同法外「三不管地帶」。教育團體指出，不少父母選幼兒園時以方便、收托為考量，但...

選幼兒園 未見立案證書要當心

未立案幼兒園的空間、師資，主管機關均管不到，形同法外「三不管地帶」。教育團體建議，家長選幼兒園時，應先觀察門口等可見處是...

廢校變身臨海書店 基隆港60年滄桑盡收眼底

基隆港西岸的虎仔山腰基隆地標旁，60多年前設立的太平國小隨著港的興衰沒落，學生數從極盛時期的上千人流失到剩不滿30人走上廢校，不過整建活化後成為一間可以看海的「太平青鳥」書店，成了新的觀光景點。廢校後的校園空間成功轉型活化，社區的人潮回來了，但學校呢？

少子化衝擊！彰化縣潭墘國小停辦 教團憂：廢校下一步將滅村

台灣家長教育聯盟今天偕同彰化縣大城鄉潭墘村村民召開記者會，高呼「廢校不是終極手段！廢校的下一步是滅村」。全國家長教育聯盟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦