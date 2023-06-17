「三不管」未立案幼兒園新北最多 恐聘到不適任教師

教育部建置全國教保資訊網近期公告被查獲的「未立案教保機構」，其中以新北市未立案業者最多，最重遭裁罰36萬。以台北市為例，曾查獲未立案業者已招生40人之多，教育團體指出，未立案即不受縣市教育局處稽查，空間安全乃至於教師聘用都處於三不管地帶，甚至可能聘到不適任教師。

新北市教育局表示，新北四百萬人口，幼兒園也是全國最多，未立案補習班只要經民眾檢舉都會立即稽查。認為是人口比例最高，因此未立案教保機構也是全國最高。

創設幼兒園應向當地教育局處申請立案，但據教育部統計，110年至今全台仍有41案未立案教保機構被查獲，依幼兒教育及照顧法，地方教育局可對負責人處以六萬以上至卅萬以下罰鍰，並令其停辦；拒不停辦可按次處罰。

全國教保資訊網統計以新北市27案最多，台北市則有7案，其他6都亦有零星案例。部分業者沒有名稱，僅憑一地址營業招生；亦有業者以補習班為名招攬生意，多遭開罰6萬，重者亦遭連續裁罰至36萬。

幼教產業工會理事長許文菁指出，未立案幼兒園教育局處可說管不到，因此無法進行最基本的空間、師資查核，在整體幼教體系中無資料，形同三不管地帶，連聘僱師資是否合格都無從得知，甚至可能聘到不適任人員。

業者立案空間、招生數須符合規範，還需提供教師和教保員合理薪資。許文菁指出，未立案者不受拘束、成本更好掌握，部分未立案幼兒園以補習班方式運作，家長若只看到教學充實又有人幫忙管照便容易受吸引。

台北市教育局副局長陳素慧表示，根據北市查獲案例，未立案幼兒園多者已招生40人，少者僅5至6人。多數都是接到人民檢舉後稽查，部分家長其實知情幼兒園未立案，有人則聲稱業者告知已立案，或籌設中就招生，於是便將子女送入就學。

陳素慧指出，北市若查緝到未立案的業者均開罰並勒令停業，已招生則需自行和家長談安置或退費。業者若有意籌設，教育局會給予期限，但被查獲後願籌設者很少。

許文菁指出，政府主打0到6歲國家養，但很多家長連如何查詢幼兒園資料都不知道，政府應在招生祭時透過親職教育、文宣等宣導，給予家長正確知能。

教育部則回應，持續督導地方政府定期查察未立案教保機構，每季均要求報送查獲清冊並加強輔導立案；也持續補助各地方政府增加人力，以及未立案機構稽查業務經費，維護幼兒安全和受教權。