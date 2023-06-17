快訊

「健保體制讓病患待地獄」 台大癌醫副院長：收支只能勉強打平

「頭腦空空怎打仗？」黃埔退將稱義務役零戰力 國防部回應了

「三不管」未立案幼兒園新北最多 恐聘到不適任教師

聯合報／ 記者許維寧李定宇／連線即時報導
教育部建置全國教保資訊網近期公告被查獲的「未立案教保機構」，最重遭裁罰36萬。圖非新聞當事人。記者林伯東／攝影
教育部建置全國教保資訊網近期公告被查獲的「未立案教保機構」，最重遭裁罰36萬。圖非新聞當事人。記者林伯東／攝影

教育部建置全國教保資訊網近期公告被查獲的「未立案教保機構」，其中以新北市未立案業者最多，最重遭裁罰36萬。以台北市為例，曾查獲未立案業者已招生40人之多，教育團體指出，未立案即不受縣市教育局處稽查，空間安全乃至於教師聘用都處於三不管地帶，甚至可能聘到不適任教師。

新北市教育局表示，新北四百萬人口，幼兒園也是全國最多，未立案補習班只要經民眾檢舉都會立即稽查。認為是人口比例最高，因此未立案教保機構也是全國最高。

創設幼兒園應向當地教育局處申請立案，但據教育部統計，110年至今全台仍有41案未立案教保機構被查獲，依幼兒教育及照顧法，地方教育局可對負責人處以六萬以上至卅萬以下罰鍰，並令其停辦；拒不停辦可按次處罰。

全國教保資訊網統計以新北市27案最多，台北市則有7案，其他6都亦有零星案例。部分業者沒有名稱，僅憑一地址營業招生；亦有業者以補習班為名招攬生意，多遭開罰6萬，重者亦遭連續裁罰至36萬。

幼教產業工會理事長許文菁指出，未立案幼兒園教育局處可說管不到，因此無法進行最基本的空間、師資查核，在整體幼教體系中無資料，形同三不管地帶，連聘僱師資是否合格都無從得知，甚至可能聘到不適任人員。

業者立案空間、招生數須符合規範，還需提供教師和教保員合理薪資。許文菁指出，未立案者不受拘束、成本更好掌握，部分未立案幼兒園以補習班方式運作，家長若只看到教學充實又有人幫忙管照便容易受吸引。

台北市教育局副局長陳素慧表示，根據北市查獲案例，未立案幼兒園多者已招生40人，少者僅5至6人。多數都是接到人民檢舉後稽查，部分家長其實知情幼兒園未立案，有人則聲稱業者告知已立案，或籌設中就招生，於是便將子女送入就學。

陳素慧指出，北市若查緝到未立案的業者均開罰並勒令停業，已招生則需自行和家長談安置或退費。業者若有意籌設，教育局會給予期限，但被查獲後願籌設者很少。

許文菁指出，政府主打0到6歲國家養，但很多家長連如何查詢幼兒園資料都不知道，政府應在招生祭時透過親職教育、文宣等宣導，給予家長正確知能。

教育部則回應，持續督導地方政府定期查察未立案教保機構，每季均要求報送查獲清冊並加強輔導立案；也持續補助各地方政府增加人力，以及未立案機構稽查業務經費，維護幼兒安全和受教權。

教育局 幼兒園

延伸閱讀

免費幫全台幼童檢驗 新北：避免互信崩盤、社會撕裂

開放外縣市幼童檢驗藥物引爭議 新北：為降低疑慮非普篩

餵藥案王必勝稱事過兩月驗不出 新北衛生局這樣說

卓冠廷：新北0到6童血檢要花7768萬 龐大經費未送審查

相關新聞

「三不管」未立案幼兒園新北最多 恐聘到不適任教師

教育部建置全國教保資訊網近期公告被查獲的「未立案教保機構」，其中以新北市未立案業者最多，最重遭裁罰36萬。以台北市為例，...

少子化衝擊！彰化縣潭墘國小停辦 教團憂：廢校下一步將滅村

台灣家長教育聯盟今天偕同彰化縣大城鄉潭墘村村民召開記者會，高呼「廢校不是終極手段！廢校的下一步是滅村」。全國家長教育聯盟...

教育黑洞／權力鬥爭嚴重？國小校長被控霸凌 到校一年逾半數老師走光

好校長能讓親師生上天堂，不適任校長則可能把校園經營成地獄，多數老師怕被秋後算帳選擇隱忍，遭霸凌者恐是巨大「黑數」。有「無條件向家長傾斜」的校長，有「近親繁殖」的師徒校長群，也有校長則化身「土皇帝」，利用校內行政力量，或「引導」家長投訴，逮到機會「修理」異己；有教師揭露，某新竹縣國小校長長期精神凌遲教師，調到新校服務不到一年，全校13個老師，有8個老師都調走了，「不適任校長到哪裡都不適任」。

課後資源不足身心障礙孩子怎顧？高雄教育局暑假試辦輔導班

身心障礙學童需隨時有人在旁照顧，對家長造成龐大壓力。高雄家長團體昨天在身心障礙兒童課後照顧措施公聽會中提到，現在學校課後...

北市學生抽電子煙攀升 還擴及國小

立法院去年修正「菸害防治法」，全面禁電子煙，但北市各級學校從2017年起查獲電子煙26件，至2022年查獲234件，逐年...

台南城光中學 將改辦長照機構

台南市仁德區有52年歷史的私立城光中學，3年前停辦後向市府申請變更，改為社會福利事業。教育局證實該校去年6月申請變更社會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦