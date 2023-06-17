少子化衝擊！彰化縣潭墘國小停辦 教團憂：廢校下一步將滅村

台灣家長教育聯盟今天偕同彰化縣大城鄉潭墘村村民召開記者會，高呼「廢校不是終極手段！廢校的下一步是滅村」。全國家長教育聯盟指出，根據「彰化縣公立國民中小學合併或停辦辦法」，合併和停辦需和社區充分溝通，先前舉辦公聽會卻未取得共識，形同形式過水；再者，若學校停辦，學生多要轉至3.4公里外的大城國小，屆時恐要由祖父母舟車勞頓接送、險象環生。

彰化縣政府今年3月公告潭墘國小停辦，自109年起成為大城鄉內第三所停辦的小學。立委陳培瑜指出，根據統計，111學年全國少於29人的國小達193所，其中少於20人的國小則達68所，全台國小總人數不到50人的學校占全體國小數兩成，代表近年愈來愈多國小將走向廢校或整併。

陳培瑜說，又國發會積極推動地方創生，鼓勵青年回鄉、落地深耕，但卻可能面臨青年回鄉後子女無校可讀的困境。學校應作為地方重要文化據點，並結合社區團隊推動村落轉型，建議地方教育局處提供資源，協助地方學校轉型發展，否則可能因為學校的消失而讓村落也不見。

台家盟理事長黃聰智表示，廢校不該是優先選項更非唯一選擇，應以學生受教權、安全做優先考量。潭墘國小具備特色化的太鼓隊、長笛隊，且小校轉型成功者已有先例，面對少子化，教育部應重新檢視「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」訂出更周延的內容，再由政府輔導、媒合資源，協助小校轉型。

律師莊婷聿則指出，根據彰化縣停辦辦法，學校若到鄰近學校交通有重大安全顧慮，則不得停辦。大城國小至潭墘國小相距3.4公里，當地學童多以走路或單車上下學，恐需轉變為由祖父母接送。但當地省道冬天東北季風強勁，加上砂石車眾多，隔代教養下舟車勞頓恐是險象環生。

莊婷聿也說，彰化縣政府宣稱將打造遊學中心，並擬將潭墘國小作為遊學中心宿舍，但究竟遊學中心宿舍與地方發展有何正當性？地方政府為了開辦受眾不明確的遊學中心，進而廢除承擔國民基本教育的小學，實則無理。

潭墘村村長林志憲則指出，唯一信念就是要留下小學，更要「終止」廢校兩字，一手鼓勵青年回鄉，一手卻關閉學校，主管機關不應再用殘忍的手段對付偏鄉。大人受苦沒關係，只希望地方政府重視偏鄉孩童就學權益。