北市學生抽電子煙攀升 還擴及國小

立法院去年修正「菸害防治法」，全面禁電子煙，但北市各級學校從2017年起查獲電子煙26件，至2022年查獲234件，逐年上升，甚至擴及國小，議員也擔心有黑數。北市教育局回應，今年跨局處合作防治，營造無菸社區、無菸學習環境，培訓種子教師輔導學生戒癮。

新修正後的「菸害防治法」今年3月22日正式上路，修法內容包括全面禁止電子煙、納管加熱菸及載具，合法的吸菸年齡提高至20歲。北市議會去年11月三讀通過「台北市新興菸品管理自治條例」，於今年3月底實施，規定不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告新興菸品， 其中明訂校園內禁止使用。

近6年資料顯示，北市每年在校園查到電子煙案例愈來愈多，從2017年起，國中7件、高中19件；2018年國中18件、高中54件；2019年國小1件、國中47件、高中140件；2020年國小3件、國中109件、高中266件；2021年國小2件、國中68件、高中263件；2022年國小6件、國中49件、高中179件。

大理高中校長楊廣詮表示，現在比較少看見學生帶紙菸，大多為電子煙，因攜帶方便、容易藏在書包夾層，大部分會被抓到的學生，不是躲在廁所、角落抽菸被抓，不然就是和同學炫耀後，被其他學生舉報，不同於傳統紙菸，電子煙的花果味更容易察覺。

議員李明賢表示，衛福部統計2018年電子煙使用率，國中1.9%、高中3.4%，推估超過3萬8000名學生正使用電子煙。雖已禁止使用，但每年仍有電子煙在校園中被查獲，且未被查到的黑數應該更多，教育局應重視學生用菸問題。

北市教育局指出，由於新興菸品常有炫彩的外包裝且添加各式香料，青少年誤以為比傳統紙菸無害，不會成癮，故容易因好奇及同儕影響而接觸，部分家長對新興菸品外觀較無警覺，國健署今年公布的青少年吸菸行為調查結果，全國國高中學生電子煙使用率均上升。

教育局表示，今年再修訂「臺北市高級中等以下學校菸害防制計畫」，與衛生局、警察局合作，以事前防治教育，從源頭納入課程與教學，認識新興菸品避免誤用。未來會培訓種子教師戒菸輔導學生，並結合家庭教育共同努力，引進醫療系統支持，協助學校提升學生戒菸成功率。

※ 提醒您：吸菸有礙健康