下班後一秒變文青！臺師大邀您進入文學X故事X古琴的多重宇宙

圖／臺師大進修推廣學院提供

「想要變得無可取代，就必須與眾不同！」近幾年大吹文青風，文青給人的感覺就是有氣質、有思想、眼光好。涉略文學藝術除了能夠提升個人品味，也是下班後療癒放鬆的好解方，沉浸在藝文氣息裡，你會發現一個更美好的世界。

圖／臺師大進修推廣學院提供

國立臺灣師範大學進修推廣學院推出「文思藝想」系列全新課程：《故事的多重宇宙：劇本的賞析與寫作》由橫跨文學、電視、電影等表演藝術的馮勃棣老師授課，從文本角度分析知名經典電影故事，延伸至小說、實境秀等故事案例探討，以戲劇理論為主，實戰作業為輔，架構一個編劇對故事的宏觀視野，立下寫故事的基本功。紀金慶老師的《故事裡的生命哲學》在精簡時間內、細緻的帶領學員領略中短篇經典文學之美，並挖掘潛藏在故事中的生命哲學。

喜歡哲學思考也喜歡美食的「吃貨」們，可以來體驗王鍾山老師的《廚房裡的哲學思考-品味與反思的生命「食」踐》，這門課帶領學員從廚房看見哲學、從哲學進入廚房，從西方哲學家的觀點探討飲食問題，創造獨立自由的生活品味，邊吃邊上課思考、同學互助實踐自煮共食，探索最符合自我風格的飲食提案。

對文學感興趣的朋友，《徐禎苓書房─主題閱讀與創作》聚焦飲食、生活、自然三大主題，以閱讀與寫作交錯，進一步進行主題寫作演練，提升書寫能力。《徐禎苓書房─讀寫女子圖鑑》深入淺出導讀世界文學裡的女性，領略作品涉及的時代與文化，並嘗試創作個人作品。《那些詩詞教我們的事》由林玉玫老師透過經典詩詞認識古代詩人的生命歷程，帶給學員勇氣和療癒感，更可能引發無限思索。《現代小說賞析：走入小說的虛構與真實》開創閱讀者的想像空間，藉由細讀文本的能力，理解小說人物的內心，跟著陳惠鈴老師發掘出小說文字底下的秘密。

熱愛音樂的朋友，想透過胡琴溫醇的音色詮釋內心豐富情感嗎？《客心洗流水：二胡演奏基礎班》由郭淨慈老師帶領精緻小班教學，透過活潑的方式，體驗胡琴與國樂世界的精緻美，不同的年齡和肢體狀態，都可以輕鬆學習！梁承忠老師的《極至風雅：古琴彈奏與琴樂書畫賞析》，將文人美學涵養的概念帶入現今的生活，在傳統藝術中創造前所未有的美感經驗。

除了文青喜愛的課程，臺師大進修推廣學院還有英語、歐語、日語、韓語、東南亞語、本土語系等各種外語課程，以及職場商業管理、運動健康、美學文創、心理、音樂、藝術、師大小大師等課程，提供6歲到90歲合適且實用的課程，幫助學員開拓視野，持續發揮潛能、創造第二黃金人生。

「文思藝想」系列課程請參閱課程官網 >>

https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=P

其他更多課程資訊請參閱臺師大進修推廣學院官網 >> https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/