快訊

灌救火場ing「德牧亂入狂繞圈」！機警消防員秒明白暗號 從廢墟救出受困小狗

政大拍板移除四維堂蔣中正遺像 蔣公銅像車站也將更名

雨用倒的！雙北劇烈大雷雨 當心雷擊

圖像化思維，解讀數據的力量 臺大進修推廣學院開辦「資料視覺化」課程

文／ 臺灣大學進修推廣學院提供

圖／臺灣大學進修推廣學院提供
圖／臺灣大學進修推廣學院提供

在這個巨量資料的時代裡，許多AI應用大爆發，以前人工智慧是個願景，現在創造真實應用的技術，語音辨識、影像辨識的準確率都超過人類，證明了圖表的製作、影像的辨識將更為重要。臺大進修推廣學院將分別於112年9月2日(六)-假日班和112年12月14日(四)-平日班開辦「資料視覺化-打造數位決策時代下的圖表說服力」課程，由臺大圖書資訊學系鄭瑋教授親自講授。共12小時的課程，介紹商業數據中定位資訊亮點的策略，帶領學員認識資料獲取與清理的工作流程及常見方法。

鄭瑋教授，美國匹茲堡大學資訊科學學院圖書資訊博士，現任教於國立臺灣大學圖書資訊學系，研究專長包括開放研究資料與資料視覺化等。在臺大講授課程包括資料視覺化、社會科學研究方法、開放科學等主題，曾獲2020年臺大教學傑出教師獎項，教學表現深受肯定。

在數據密集的時代下，商業決策的擬定須仰賴人們在混亂無序的海量資料中辨析模式、萃取洞見的能力。因此，數據分析結果的視覺呈現與傳達往往成為說服客戶和主管的關鍵金鑰。臺大進修推廣學院開辦的「資料視覺化」課程將從資料視覺化入門的重要原則開始，引導學員判別與鑑賞視覺化案例，學習如何選擇適合的圖表類型，同時介紹與演示OpenRefine及Tableau Prep這兩項常用的資料清理工具，進而解說如何獲取與處理數據資料。

臺大進修推廣學院開辦的「資料視覺化-打造數位決策時代下的圖表說服力」課程，將聚焦於製作與鑑賞資料視覺化時不可不知的重要原則，包括受眾的視覺心理、資料性質與圖表類型的搭配、視覺化複雜度的掌握，以及利用合適色彩為圖表畫龍點睛的訣竅等。課堂上的資料視覺化工具演示也將幫助學員在結業後能夠學以致用，持續精進職場必備的圖表說服技能。課程目前開放招生中，假日班課程於112年8月5日(六)前享有報名優惠；平日班課程於112年11月15日(三) 前享有報名優惠，歡迎有興趣者把握機會儘早報名。相關訊息歡迎上【臺大推廣教育網】查詢或洽 (02) 2362-0502。

假日班課程介紹網址https://reurl.cc/p6ZvLr
平日班課程介紹網址https://reurl.cc/VLR02Q

相關新聞

雙語政策 文教基金會民調：6成民眾憂學生程度M型化

草根影響力基金會今天公布「民眾對蔡政府教育政策看法」民意調查，逾六成的民眾擔心推動雙語政策後，恐導致學生程度M型化，且以...

連小學生都在抽電子菸 北市學生吸菸數逐年上升

立法院於去年修正「菸害防治法」，全面禁止電子菸，並將吸菸年齡提高至20歲。不過調查台北市各級學校查獲菸品數量，自2017...

就學服役「3+1」 教部擬按人頭補助大學

義務役制度將恢復一年制，國防部拋出「三加一」方案，盼於三年內完成大學學業並以一年時間服役，減少學生晚出社會的負擔。為此，...

謝國樑送2600幼兒賴馬繪本畢業禮 演改編話劇身歷其境

基隆市公私幼兒園大班今年共有2600名畢業生，市長謝國樑贈送每人一本知名繪本作家賴馬的書，市長說，主要是因為情緒四部曲作...

大學提供兵役延長修業措施 教育部擬補助每校每人12萬

兵役義務役制度將恢復一年，國防部日前拋出「3+1」方案，盼於三年內完成大學學業並以一年時間當兵，減少大學生晚一年出社會的...

代理教師寒暑假要到校上班 代理師工會轟：違背母法

台南市政府日前修正《教師出勤實施要點》第10點，明定代理教師須配合行政機關辦公日曆出勤，寒暑假要到校上班。全國代理暨代課...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦