圖像化思維，解讀數據的力量 臺大進修推廣學院開辦「資料視覺化」課程

圖／臺灣大學進修推廣學院提供

在這個巨量資料的時代裡，許多AI應用大爆發，以前人工智慧是個願景，現在創造真實應用的技術，語音辨識、影像辨識的準確率都超過人類，證明了圖表的製作、影像的辨識將更為重要。臺大進修推廣學院將分別於112年9月2日(六)-假日班和112年12月14日(四)-平日班開辦「資料視覺化-打造數位決策時代下的圖表說服力」課程，由臺大圖書資訊學系鄭瑋教授親自講授。共12小時的課程，介紹商業數據中定位資訊亮點的策略，帶領學員認識資料獲取與清理的工作流程及常見方法。

鄭瑋教授，美國匹茲堡大學資訊科學學院圖書資訊博士，現任教於國立臺灣大學圖書資訊學系，研究專長包括開放研究資料與資料視覺化等。在臺大講授課程包括資料視覺化、社會科學研究方法、開放科學等主題，曾獲2020年臺大教學傑出教師獎項，教學表現深受肯定。

在數據密集的時代下，商業決策的擬定須仰賴人們在混亂無序的海量資料中辨析模式、萃取洞見的能力。因此，數據分析結果的視覺呈現與傳達往往成為說服客戶和主管的關鍵金鑰。臺大進修推廣學院開辦的「資料視覺化」課程將從資料視覺化入門的重要原則開始，引導學員判別與鑑賞視覺化案例，學習如何選擇適合的圖表類型，同時介紹與演示OpenRefine及Tableau Prep這兩項常用的資料清理工具，進而解說如何獲取與處理數據資料。

臺大進修推廣學院開辦的「資料視覺化-打造數位決策時代下的圖表說服力」課程，將聚焦於製作與鑑賞資料視覺化時不可不知的重要原則，包括受眾的視覺心理、資料性質與圖表類型的搭配、視覺化複雜度的掌握，以及利用合適色彩為圖表畫龍點睛的訣竅等。課堂上的資料視覺化工具演示也將幫助學員在結業後能夠學以致用，持續精進職場必備的圖表說服技能。課程目前開放招生中，假日班課程於112年8月5日(六)前享有報名優惠；平日班課程於112年11月15日(三) 前享有報名優惠，歡迎有興趣者把握機會儘早報名。相關訊息歡迎上【臺大推廣教育網】查詢或洽 (02) 2362-0502。

假日班課程介紹網址https://reurl.cc/p6ZvLr平日班課程介紹網址https://reurl.cc/VLR02Q