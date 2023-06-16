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屏縣美和高中國中會考拚佳績 他們留縣升學再拚3年

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣私立美和高中國中部三年級的林瑋謙考出5A9+，他熱愛繪畫，國中3年沒補習，重視預習、複習，他決定留縣升學，直升美和高中。圖／美和高中提供
屏東縣私立美和高中國中部三年級的林瑋謙考出5A9+，他熱愛繪畫，國中3年沒補習，重視預習、複習，他決定留縣升學，直升美和高中。圖／美和高中提供

屏東縣私立美和高中今年國中會考表現優異，美和高中國中部三年級賴尚宸、李宇恒考出5A++，國、英、數三科精熟比例近四成。考出5A9+的林瑋謙熱愛繪畫，國中3年沒補習，重視預習、複習，他與李宇恒，決定留縣升學，直升美和高中。

考出5A9+的林瑋謙多才多藝熱愛繪畫，從小參加各類美術比賽，國中三年沒補習，他說，讀書著重預習、複習，上課認真聽講且勤於發問。因為喜歡繪畫，未來想往程式設計及電腦繪圖領域發展，他與家人討論後，為避免舟車勞頓，留在美和直升高中部。

考出5A++的李宇恒感謝師長教誨及鼓勵，他決定放棄跨區就讀，留在美和高中部，朝資訊工程目標繼續前進。美和高中指出，今年大學入學表現不錯，有7名錄取台大、6個醫科，國中部有約1半決定留縣升學。

美和高中校長王致皓說，因應108課綱，升學管道多元、更靈活，實作能力及基礎學科二者要兼顧，不宜偏廢。學校因應潮流趨勢，調整教學方式，精進教學。

升學 補習 屏東縣

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