謝國樑送2600幼兒賴馬繪本畢業禮 演改編話劇身歷其境
基隆市公私幼兒園大班今年共有2600名畢業生，市長謝國樑贈送每人一本知名繪本作家賴馬的書，市長說，主要是因為情緒四部曲作品以不哭、不氣、勇敢不放棄為故事主軸，是自己平日裡也會與女兒小愛一起閱讀的繪本。小朋友還演出繪本改編的話劇，身歷其境。
基隆市致力推動幼兒閱讀計畫，每年都會贈送全市大班幼兒一本繪本當作畢業禮物，昨在中山非營利幼兒園舉辦贈書儀式。賴馬現身參與贈書活動，親手給畢業生特別的畢業禮物。
小朋友拿到的繪本包含曾獲得兒童及少年圖書金鼎獎的《愛哭公主》，還有熱銷萬本的《生氣王子》、《勇敢小火車》、《朱瑞福的游泳課》繪本。
小朋友現場演出由繪本《勇敢小火車》改編的話劇，化身小小演員、小編劇及小導演，演出的過程笑聲不斷，賴馬當場分享創作繪本的秘密，直接在現場作畫，教小朋友畫出繪本中的經典角色，小朋友開心地上了一課。
謝國樑表示，基隆自104年起配合教育部「百本好書送幼兒園」計畫，便積極推動基隆市的幼兒閱讀計畫，今年特別挑選賴馬先生的繪本，是因為這系列情緒四部曲作品以不哭、不氣、勇敢不放棄為故事主軸，是他平日會與女兒小愛一起閱讀的繪本。他希望藉由這系列繪本傳達的精神，培養小朋友的耐性與信心用愛去面對未來各自的精采人生。
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