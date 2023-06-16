就學服役「3+1」 教部擬按人頭補助大學

義務役制度將恢復一年制，國防部拋出「三加一」方案，盼於三年內完成大學學業並以一年時間服役，減少學生晚出社會的負擔。為此，教育部研擬讓各大學提供彈性修業模式，計畫以人頭補助大專校院，每有一位專案服役學生即補助公立大專校院六萬元、私立為每人十二萬。

以學士班學生為主，首批適用對象為九十四年次以後役男，將於一一二學年進入學士班修業。教育部長潘文忠表示，將於近日和各大學協進會諮詢後，公告正式內容。

根據教育部規畫，將放寬學士班每學期最高學分數規定，以利學生彈性選修，且學期間超收學分不收費，亦放寬暑期修課申請條件，學校得媒合學生暑期跨校選課，或跨校共同開設暑修課程；放寬跨校選課學分上限；以及學生若休學入伍服役不計入修業年限、提供入伍服役後復學輔導措施等。

教育部強調，措施以尊重學生選擇為前提，學生如果要選擇在就學期間服役，畢業要求與其他未服役學生相同。

中央大學校長周景揚表示，彈性修業模式是將過去不必要的限制都鬆綁，學生若有需求就能自行規畫，但重點是修讀的課程仍要及格。

不過全教總文宣部主任羅德水認為，該措施直接造成大學一校二制，且只限役男適用，但免役男性、女性卻不適用，若制度真的這麼好，為什麼其他身分不適用。教育部應以教育品質為主要考量，若配套只是讓學生盡快修完學業、生涯比別人快一步，是否影響教育品質有待思量。