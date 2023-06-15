大學提供兵役延長修業措施 教育部擬補助每校每人12萬

兵役義務役制度將恢復一年，國防部日前拋出「3+1」方案，盼於三年內完成大學學業並以一年時間當兵，減少大學生晚一年出社會的負擔。為鼓勵大學提供彈性措施，教育部研擬以人頭補助大專校院，每有一位專案服役學生即補助公立大專校院6萬元、私立則為每人12萬。

義務役恢復一年制將於明年上路，但隨即引發教育界不滿，認為國防部研議「3+1」制度，擬將大學課程濃縮至三年內完成，恐壓縮學生寒暑假時間，失去遊學、實習等學習體驗。又或者將一年兵役期切割成數個月辦理，亦可能失去原本一年培養即戰力的目的。

潘文忠今天表示，教育部年初就和大學四個大學協進會團體、學生團體諮詢意見，並就意見先草擬指引草案內容，最近正整理彙整，預計近日再向大專校院四大協進會諮詢，屆時就會正式公告內容。

教育部稍晚則表示，目前規劃參考新冠肺炎疫情期間的安心就學措施彈性修業模式，提供經費引導大學協助學生完成役男專案服役。其中以學士班學生為主，首批適用對象為94年次以後役男，將於112學年、今年八月起陸續進入學士班修業。

教育部研擬，措施包括適當放寬每學期最高學分數規定，以利學生彈性選修課程，且學期間超收學分不收學分費；亦放寬暑期修課申請條件，學校得媒合學生暑期跨校選課，或跨校共同開設暑修；放寬跨校選課學分上限；以及學生休學入伍服役不計入修業年限；提供入伍服役後復學輔導措施等。

教育部指出，為減輕大學提供措施的負擔，將透過國立大學績效型補助、私校獎補助經費等機制，只要學校每協助一名學生，公立學校可獲得每人6萬元補助、私校則為每人12萬元。

教育部強調，措施都需以尊重學生選擇為前提，學校不能強迫學生在就學期間服役。也不能影響專業能力培養、不能變動畢業學分條件，學生如果要選擇在就學期間服役，畢業要求與其他未服役學生相同。

教育部指出，上述方案僅為初步擬定，為求完善，目前仍會再請學校、協進會以及學生團體協助檢視，以利後續作業，之後將正式公告。