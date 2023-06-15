代理教師寒暑假要到校上班 代理師工會轟：違背母法

台南市政府日前修正《教師出勤實施要點》第10點，明定代理教師須配合行政機關辦公日曆出勤，寒暑假要到校上班。全國代理暨代課教師產業工會表示，該自治條例違背目前教育部母法，顯為無效法規，另也接獲多起台南市教師陳情，未來恐出現代理教師荒，重創台南市教育人力資源。

代理教師工會表示，依據107年教育部給立法院「代理教師適用勞基法評估專案報告」，第6154頁說明「爱兼任、代課及代理教師之工作事項包含教學準備、學術研究及學生輔導等，與一般編制內教師無異，且除授課節數外，其他工作事項無法明確界定或計量工作時間，爱是類教師係適用教師法為宜。」

代理教師工會指出，代理教師工作內容及其他福利，與一般行政人員大相徑庭，行政人員是公務員平時不用上課；老師兼行政有休假、不休假獎金、國民旅遊卡、職務加給、減授鐘點，但上述代理教師皆無，何以相談並論？

代理教師工會說，台南市政府在中央未公告任何母法修正，無任何法源強硬修改的地方自治法規，此舉讓全台教師不勝唏噓，讓代理教師毫無任何年休假，地方政府當起慣老闆帶頭壓榨代理教師，造成社會觀感不佳。昨日新聞公告一出，即收到許多台南市教師陳情表示「今年不接續聘了」、「我要轉考去善待代理教師的縣市」、「臺南市真的是很不善待老師，無論正式或代理」。

代理教師工會呼籲，台南市政府帶頭差別待遇代理教師將流失好的教育新進人才，未來恐出現代理教師荒，重創台南市教育人力資源，損及台南市學生受教權，應謹慎為之。