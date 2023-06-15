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國防部兵役就學3+1方案 教育部預計近日公布配套

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
兵役義務役制度將恢復一年，國防部日前拋出「3+1」方案，盼於三年內完成大學學業並以一年時間當兵。記者洪哲政／攝影
兵役義務役制度將恢復一年，國防部日前拋出「3+1」方案，盼於三年內完成大學學業並以一年時間當兵。記者洪哲政／攝影

兵役義務役制度將恢復一年，國防部日前拋出「3+1」方案，盼於三年內完成大學學業並以一年時間當兵，減少大學生晚一年出社會的負擔。教育部長潘文忠今天受訪時指出，預計近日完成彙整，再和各大學協進會完成諮詢，就會發函各校辦理。

義務役恢復一年制將於明年上路，但日前公告後隨即引發教育界不滿，認為國防部研議「3+1」制度，擬將大學課程濃縮至三年內完成，恐壓縮學生寒暑假時間，失去遊學、實習等學習體驗。又或者將一年兵役期切割成數個月辦理，亦可能失去原本一年培養即戰力的目的。

潘文忠今天表示，教育部年初就和大學四個大學協進會團體、學生團體諮詢意見，並就意見先草擬指引草案內容，最近正在整理、彙整，預計近日就會公告內容。

潘文忠說，指引內容匯集各大學校院學則再修訂程序，近日將再和各大學協進會諮詢。而諮詢過程中也確實發現，不同的科系在時序規劃上確實差異很大，對此也希望服役期間也有能具備彈性修業方案，預計近期諮詢完畢後就會函發各大專校院辦理

潘文忠 國防部 兵役

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