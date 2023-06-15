快訊

人際關係差釀殺機？日本自衛官候補生「針對教官射殺」

符合預期！美台央行利率同步「凍漲」 終結連五升

整理包／112年分科測驗考程出爐 不考國、英、數乙「7科考前劃重點」

公立大學教師明年調薪 教育部允諾補助私校追齊待遇

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長潘文忠表示，教育部會透過經費補助，協助私立大專校院提升教師待遇。記者許維寧／攝影
教育部長潘文忠表示，教育部會透過經費補助，協助私立大專校院提升教師待遇。記者許維寧／攝影

行政院月初拍板軍公教人員2024年調薪4%，另為強化延攬及留任教研人員，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給則再調整15%。高教工會近日連署，要求私校教師比照公立，明年度同步調漲15%學術研究加給。教育部潘文忠今表示，教師本俸私立確實應比照公立，但學術研究費仍有「彈性」，但教育部會透過經費補助，協助私立大專校院提升教師待遇。

大專校院教師薪資分為本俸和學術研究加給，潘文忠表示，依教師待遇條例，公私立大專校院教師本俸應雷同，但學術研究費則較有彈性，過往也是如此。

潘文忠談到，但過去一直以來都了解私校多盼能調整教師薪資、給予教師更多支持。對此，111年調薪時，教育部就已編列六億預算，補助私立大專校院調整4%本俸。

潘文忠指出，新的年度調薪會參考過去作法，而學術研究加給一項調整確實仍保有一定「彈性」，但還是會透過經費補助，讓私立大專校院盡量提升學術研究加給。教育部也應該給予資源，提升供、私立大專校院教師待遇。

高教工會日前提出三項連署訴求，要求公、私立大專校院教師，依教師待遇條例規範，明年度起同步調漲15%學術研究加給；且私立大專校院教師待遇調整費用，由教育部編列預算補助；行政院和教育部應逐年提升高等教育公共資源投入經費，朝公共化邁進。

高教工會也表示，依法國家應確保公校與私校教師待遇齊一，當政府調整公校教師待遇時依法就應確保私校教師待遇可獲得同等調整，私校教師不應有差別待遇。

教育部 潘文忠 高教

延伸閱讀

嘉市向潘文忠爭取總圖書館 他：納入第3階段公建預算

影／潘文忠宣布明年編專案圖書預算只增不減 閱讀奧斯卡獎頒獎送大禮

影／台大校評審完陳明通學倫案 結果出爐？潘文忠這麼說

獨／台大生言論涉歧視 潘文忠：不合教育理念和想法 不樂見

相關新聞

原住民升學優待引發歧視 台大聲明：不影響非原民生

國立台灣大學學生會日前舉行言論自由月布條活動，但校內卻出現「火冒4.05丈」布條影射原住民加分制度，被認為是歧視原住民學...

公立大學學術研究加給調升15% 教團連署私校比照辦理

行政院月初拍板軍公教人員2024年調薪4%，另為強化延攬及留任教研人員，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給則調整1...

做孩子榜樣！爸爸帶兒女念大學 一起拚畢業

新竹中華大學日前舉辦畢業典禮，出現1家3口同時成為畢業生的難得場景。原來是企管系在職專班畢業生陳昭志為了一圓年輕時沒能念...

畢業紀念冊不見亞斯兒 校園挨批不友善

畢業季來臨，有家長在網路控訴，患有亞斯伯格症的孩子從私立高職畢業，畢業紀念冊上卻無名字和大頭照，她批校園不友善，讓許多亞...

公立大學教師明年調薪 教育部允諾補助私校追齊待遇

行政院月初拍板軍公教人員2024年調薪4%，另為強化延攬及留任教研人員，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給則再調整...

嘉大景觀系「仲夏」成果展 注入城市景觀新風貌

嘉義大學景觀學系為提升民眾對景觀設計的認識，並促進師生間景觀專業之交流，即日起至6月18日在嘉義舊監宿舍群「矯正塾192...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦