公立大學教師明年調薪 教育部允諾補助私校追齊待遇

行政院月初拍板軍公教人員2024年調薪4%，另為強化延攬及留任教研人員，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給則再調整15%。高教工會近日連署，要求私校教師比照公立，明年度同步調漲15%學術研究加給。教育部長潘文忠今表示，教師本俸私立確實應比照公立，但學術研究費仍有「彈性」，但教育部會透過經費補助，協助私立大專校院提升教師待遇。

大專校院教師薪資分為本俸和學術研究加給，潘文忠表示，依教師待遇條例，公私立大專校院教師本俸應雷同，但學術研究費則較有彈性，過往也是如此。

潘文忠談到，但過去一直以來都了解私校多盼能調整教師薪資、給予教師更多支持。對此，111年調薪時，教育部就已編列六億預算，補助私立大專校院調整4%本俸。

潘文忠指出，新的年度調薪會參考過去作法，而學術研究加給一項調整確實仍保有一定「彈性」，但還是會透過經費補助，讓私立大專校院盡量提升學術研究加給。教育部也應該給予資源，提升供、私立大專校院教師待遇。

高教工會日前提出三項連署訴求，要求公、私立大專校院教師，依教師待遇條例規範，明年度起同步調漲15%學術研究加給；且私立大專校院教師待遇調整費用，由教育部編列預算補助；行政院和教育部應逐年提升高等教育公共資源投入經費，朝公共化邁進。

高教工會也表示，依法國家應確保公校與私校教師待遇齊一，當政府調整公校教師待遇時依法就應確保私校教師待遇可獲得同等調整，私校教師不應有差別待遇。