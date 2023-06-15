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公立大學學術研究加給調升15% 教團連署私校比照辦理

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給明年調升15%，但教育團體不滿獨漏私立大學。圖／聯合報系資料照片
公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給明年調升15%，但教育團體不滿獨漏私立大學。圖／聯合報系資料照片

行政院月初拍板軍公教人員2024年調薪4%，另為強化延攬及留任教研人員，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給則調整15%。但調整僅針對公立大學教師。高教工會近日發起連署，強調教育部不應放任公立與私立大專校院教師待遇脫鉤，應「拒絕分化，公私齊一！」要求私校教師比照公立，明年度同步調漲15%學術研究加給。

日前行政院宣布明年度大專校院教師薪資調整方案，但高教工會近日發起連署，稱政府雖公告調薪方案，但另一方面卻在政策上繼續分化公立與私立大專院校教師，甚至無視法令，放任公、私立教師待遇脫勾。

高教工會提出三項連署訴求，要求公、私立大專校院教師，依教師待遇條例規範，明年度起同步調漲15%學術研究加給；且私立大專校院教師待遇調整費用，由教育部編列預算補助；行政院和教育部應逐年提升高等教育公共資源投入經費，朝公共化邁進。

高教工會指出，教師待遇條例第17條規範，即私立學校教師之學術研究加給應準用公立學校教師。教育部不應意圖將私立大專院校教師學術研究加給調整與否，交由各校自行決定。

高教工會也表示，教師待遇條例制定過程中，是考量教師待遇攸關人民受教權與國家公共利益，才於第17條條文中，特別明文規範私立學校教師相關薪給，皆應準用公立學校教師標準。簡言之，依法國家應確保公校與私校教師待遇齊一，當政府調整公校教師待遇時依法就應確保私校教師待遇可獲得同等調整，私校教師不應有差別待遇。

高教工會認為，教育部倘若放任私立大專院校教師待遇違法地與公立教師脫勾，日後必然將導致公、私立大學教師在待遇上的差距不斷擴大，將嚴重影響人民的受教權與私立大專院校發展。

高教 教育部 行政院

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