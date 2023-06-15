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原住民升學優待引發歧視 台大聲明：不影響非原民生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大今特別說明原住民保障加分制度歷史脈絡，並表示不會造成教育資源排擠，不影響非原住民學生升學名額。本報資料照片
台大今特別說明原住民保障加分制度歷史脈絡，並表示不會造成教育資源排擠，不影響非原住民學生升學名額。本報資料照片

國立台灣大學學生會日前舉行言論自由月布條活動，但校內卻出現「火冒4.05丈」布條影射原住民加分制度，被認為是歧視原住民學生。有鑒於學生對原住民升學保障制度不了解進而產生誤會，台大特別說明該制度歷史脈絡，並表示不會造成教育資源排擠，不影響非原住民學生升學名額。

台大日前舉辦校務會議，為釐清日前發生的歧視爭議，特別由學校說明現行《原住民學生升學保障及原住民公費留學辦法》。該辦法起源於1952年國民政府山地平地化政策，並於〈臺灣省山地教育實況調查報告書第一期〉中提到，「『山胞』知識貧乏，風氣閉塞...足以阻礙山地教育發展的一個因素」，因此教育部實施升學優待加分政策，讓原住民族進入以漢族群為主流的教育體制。

台大也指出，1994年將「山胞」正名為「原住民」，並於1997年將「原住民族」寫入憲法。1998年通過《原住民族教育法》明文保障原住民族教育，並於2006年將升學辦法修法後，以外加名額招收原住民學生，針對取得文化及語言能力證明者，額外錄取總名額2％的原住民學生。

台大表示，此制度並不會造成教育資源排擠，不影響非原住民學生的升學名額。近年，為推動多元文化意識，升學辦法被賦予翻轉原住民族普遍低社經地位的處境、促進原住民族集體權的意識，優待政策因應其精神已轉向為升學保障政策。

台大指出，2016年已設置「國立臺灣大學原住民族學生資源中心諮議委員會」，現有7位諮議委員，針對校內全民原教提供推動方向及建議。並於2022年設置原資中心獨立辦公室，建立原民生支持網絡，逐步完善校內輔導及原民生學習環境。

日前校務會議上也正式通過，成立組群平等工作小組。台大期盼，透過制度杜絕校園族群歧視，並積極推動課程及活動提升校內教職員生的原住民族文化敏感度，讓族群友善的願景得在校內落實。

原住民 升學 台大

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