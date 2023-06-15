大學分課測驗7月登場 北市教育局推線上考前複習課程

112學年度大學分科測驗將在7月12、13日登場，台北市教育局為了幫助考生重點複習，於「台北酷課雲」開設考前課程直播，學生可以即時提問、重複觀看為考試做準備，從19日至29日針對分科測驗7大考科，找來各科老師進行線上課程。

永春高中數學老師曾慶良提到，課程將針對學生進行考題思考訓練，並引導學生整理出最適合自己的考前筆記；建中生物老師周麗芬說，非選答題能力是致勝關鍵，透過課程將帶領考生增進歸納分析技巧；中山女中化學老師劉泓其提醒，要關心環境、能源與半導體等時事議題。

台北酷課雲提供每位考生線上課程服務，19日起針對數學甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民等七大考科，邀請全國名師開設線上考前重點複習及解題策略課程，讓學生可以線上參與並即時互動提問，也可針對疑難處反覆觀看重播。