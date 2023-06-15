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專家：亞斯兒互動較困難 絕非不友善

聯合報／ 記者張裕珍郭政芬黃羿馨／新竹報導
特教專家表示，亞斯兒易因為注意力無法集中，聽不懂別人在說什麼，與人互動較困難，但絕非不友善或故意不聽。示意圖／ingimage
特教專家表示，亞斯兒易因為注意力無法集中，聽不懂別人在說什麼，與人互動較困難，但絕非不友善或故意不聽。示意圖／ingimage

特教專家認為，旁人務必給亞斯伯格症的孩子正向支持，並適時給予提示、緩衝；醫師也建議亞斯伯格症的孩子應盡量讓其他人知道，希望別人如何對待自己，避免誤解。

清華大學特殊教育學系退休教授吳淑美表示，亞斯兒易因為注意力無法集中，聽不懂別人在說什麼，與人互動較困難，可能做出較反常或劇烈反應，但絕非不友善或故意不聽，可透過寫紙條、畫圖等視覺提示，告訴他想說的話，也請孩子寫出、畫出想法或感受，會比直接對話溝通成效好。

中國醫藥大學新竹附醫身心科主任王明鈺說，亞斯兒有時較無法站在別人立場思考，甚至誤解別人的意思，有些特質鮮明的亞斯兒易因誤會與同學格格不入，須靠班導師、特教老師協助，更重要是培養同理心，真正了解對方的困難，也應鼓勵亞斯兒「盡量讓其他人知道與理解，自己希望別人如何對待他。」

清華大學特殊教育系教授孟瑛如建議，亞斯兒人際溝通可能會有障礙，應適時給予提示與緩衝空間、時間，取代無預警告知。

孟瑛如說，若出現危機行為，建議要轉移注意力，例如孩子表明不要睡覺，可要他閉上眼睛、嘴巴、在桌上趴著等替代方式因應。

亞斯伯格症 醫師

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