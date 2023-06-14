畢業紀念冊獨漏特殊生…凸顯特生在校處境 專家這樣建議

新竹一名家長控訴自己患有亞斯伯格症的孩子在校遭到不友善對待，校方回應一直都有提供適性輔導機制，協助學生融入校園生活。特教專家認為旁人務必給亞斯伯格症的孩子正向支持，並適時給予提示、緩衝，醫師也建議亞斯伯格症的孩子應盡量讓其他人知道，希望別人如何對待自己，避免誤解。

清華大學特殊教育系教授孟瑛如說，亞斯伯格症在人際溝通方面可能會有障礙，應適時給予提示與緩衝空間與時間，取代無預警地告知；若出現危機行為，也建議要轉移注意力，舉例如亞斯伯格症的孩子表明不要睡覺，則可以要他閉上眼睛、嘴巴、在桌上趴著，以替代方式因應。

孟瑛如認為，特殊教育可透過行為指導，直到孩子改變認知，這些的提示與緩衝能讓孩子得到尊嚴與自主，由於孩子較容易將事情看得負向，也應以正向支持，讓孩子逐步融入校園環境，也要避免不斷標籤，才能讓孩子好好在校園生活。

福榮融合教育推廣基金會董事長、清華大學特殊教育學系退休教授吳淑美也提到，亞斯伯格症的孩子與人互動較困難，容易因為注意力無法集中，聽不懂別人在說什麼，會做出較反常或劇烈反應，但這絕對不是對人不友善或故意不聽。

吳淑美說，跟亞斯伯格症孩子相處，建議可透過視覺提示，如寫紙條、畫張圖告訴他想說的話，同時也請孩子寫出、畫出想法或感受，會比起直接對話溝通成效來得好。

中國醫藥大學新竹附醫身心科主任王明鈺說，亞斯伯格症的孩子有時在認知上，較難站在別人的立場思考，因此誤解別人的意思，應從中了解誤會的部分，進一步澄清和避免，也應鼓勵孩子「盡量讓其他人知道與理解，自己希望別人如何對待他。」

王明鈺指出，特教老師會協助特教生適應班級生活，以及同學們應該如何理解該名學生，有些特質鮮明的亞斯伯格症孩子，容易因誤會與班上格格不入，這就得靠班導師、特教老師從中協助。

王明鈺也認為，入班宣導不只是上課，更重要是培養同理心，真正了解對方的困難，而非病因問題，若沒有同理心，恐怕只是再一次的標籤化。