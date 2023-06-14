教甄考題惹怒廣大音樂劇迷 新北教育局拿「部落格文章」釋疑師看傻
新北市國中112學年度教甄初試於6月10日舉行，成績將於明（15）日公布。新北市議員於臉書轉發消息，一名程姓高中表演藝術教師控訴，先前舉辦的教甄初試題目不僅在答案出現錯誤，提出疑義後，命題方竟以「部落格文章」釋疑，有失專業態度。
該名女教師在臉書分享，新北112學年度國中教甄「表演藝術科」，一題題目問及知名百老匯音樂劇如《貓》、《悲慘世界》、《歌劇魅影》製作人，答案選項包含作曲家安德魯·洛伊·韋伯（Andrew Lloyd Webber）及擔任以上3部名劇的製作人喀麥隆·麥金塔斯（Cameron Mackintosh），然而官方給的正解為安德魯·洛伊·韋伯。
考生因而向教育局提出疑義，女老師也曬出命題方的回覆，只見官方回應宣稱「4部為安德魯·洛伊·韋伯經典音樂劇《貓》、《歌劇魅影》⋯讓人無法自拔的魅力與藝術堅持」等內容，文末附上一則參考網址，並表示「維持原答案」。
不料，相較提出疑義的一方，以碩士論文加上高中表演藝術教科書佐證，她點進該參考網址，內容竟是一位部落客的文章，讓女老師當場看傻，大批「面對知識居然如此草率，我都不知道要怎麼教未來的實習老師了」。貼文一出，網友們也氣憤留言，「誇張啊哈哈哈」、「不是草率，根本是死不認錯+掌握權力的傲慢」、「天啊！這真的不行欸」。
對此，教育局午間給出三點回應：
一、本局於112年6月10及11日受理考生提出試題疑義申請後，即依程序請命題教授進行試題解析回覆，各類科試題疑義並於112年6月13日公告試題疑義回覆。
二、針對表演藝術科目試題疑義部分，經再次請命題教授協助確認，已修正答案為B，將重新公告表演藝術科試題疑義回覆，重行計算考生成績後，依據簡章期程將於112年6月14日下午9時公告初試成績，以及112年6月17日下午9時前公告初試錄取名單，以確保考生權益。
三、感謝各界對於考題提供之相關建議，本局將納入未來辦理教師甄試相關參考。
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