北市國小師性騷案…受害者指通報過程不舒服 校方回應了

北市某國小老師遭畢業校友爆料，回去看望時，遭老師抱住、甚至拉到腿上坐，貼文一出有多名受害者也站出來坦言曾遭性騷擾，校方目前已介入處理，不過該校友昨晚在臉書指出，返校通報過程讓她很不舒服、提出的需求也沒有被學校重視，對此校方今天上午開會檢視相關流程，申請窗口仍維持單一專線，如果有顧慮可以提供email同步受理申請。

校方表示，有關昨天受害者於網路提及通報流程不適一事，學校內部今天上午針對此事召開緊急會議再次檢視處理流程，希望能更完備。

校方說明，學校申請窗口維持單一專線，如申請人有所顧慮可以提供email同步受理申請，另外輔導室也提供專業輔導資源讓有需求者隨時可聯絡。

校方強調，學校針對此案目前依相關法規流程積極處理中，也持續受理申訴，目前學校持續全面檢視、落實、執行各項性平教育工作，杜絕校園性平事件發生、以確保學生在安全無虞的環境中成長。