快訊

宜蘭漁民捕獲1億年「活化石」惡魔鯊 底拖網漁法再掀爭議

為何社群出現#MeToo浪潮？心理作家：與性騷受害者害怕的這一點有關

外交部駐外官桃色糾紛調回外交學院 恐對新人不良影響？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家長控訴畢業紀念冊上沒兒照片 教育界：可放卡通照 勿憑空消失

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
這名家長事後與該校的校長聯繫後，校長立刻補救，會請廠商重新印製一本有孩子名字跟獨照的畢業紀念冊。圖／擷取自臉書
這名家長事後與該校的校長聯繫後，校長立刻補救，會請廠商重新印製一本有孩子名字跟獨照的畢業紀念冊。圖／擷取自臉書

畢業季來臨，一名家長在網路上控訴，新竹一所私立高中職的畢業紀念冊翻開後，竟無自家孩子的名字和獨照，校方回應，有詢問該名學生的意願，學生不願放大頭照、可放團體照。教育界指出，通常不會忍受畢業紀念冊的「頭像」是空的，如真的不願意放，就會放學生喜歡的卡通圖等，因為畢業紀念冊若連學生的名字都沒有，會讓家長的感觸很深。

這名家長在網路控訴，畢業紀念冊上，竟無自家孩子的名字和獨照，只有團體照及一張四人照中發現孩兒的身影，指出校園的不友善，讓許多亞斯兒困難前行。對此，校方回應，這名學生因長期沒到學校，當時沒到拍到大頭照，事後雖然可以補拍，經詢問後，這名學生認為不需要，但願意放團體照，尊重學生的意願。對此，校方也補救，會請廠商重新印製一本有孩子名字跟獨照的畢業紀念冊。

對此，北部一名校長認為，學校不會逐一詢問學生是否要放大頭照，製作畢業紀念冊時，通常會給予班級幾頁的頁數，讓班上各自去編輯，理論上都會假設此內容是「全班都同意且可把肖像權放上來。」除非內容有不雅、違反善良風俗的部分，學校才會介入，一般來說，都會尊重班級與學生意願。

他表示，但也可能因為學生缺課，在拍大頭照的時候沒有來，的確就會去詢問是否補拍，這名學生也有可能覺得沒有那麼重要，因此沒有拍，學校也會尊重學生的意願。但這也是行政嚴謹度問題，因為一但沒有獨照，就讓頭像無畫面，或是學生不願意放個人獨照，曾有學校在畢業紀念冊上放一張學生喜歡的卡通圖，而非直接在畢業紀念冊消失，連名字都沒有出現，這讓家長的感觸很深。

這名校長建議，同樣一件事情，學校與家長所看的角度不同，建議多溝通來達成共識，才能於此事有最圓滿的補救。

卡通 新竹

延伸閱讀

畢業紀念冊沒亞斯兒名字、獨照 校方：是學生的意願

畢業紀念冊沒亞斯兒名字、獨照 母怒：怎忍心讓他毫無存在感

台版「熔爐」狼師惡行曝 小學生當女友、喇舌、比賽開房間

獨／畢冊封面印錯「數十位老師失蹤」湖口高中家長批回憶被毀

相關新聞

家長控訴畢業紀念冊上沒兒照片 教育界：可放卡通照 勿憑空消失

畢業季來臨，一名家長在網路上控訴，新竹一所私立高中職的畢業紀念冊翻開後，竟無自家孩子的名字和獨照，校方回應，有詢問該名學...

北市國小師性騷案…受害者指通報過程不舒服 校方回應了

北市某國小老師遭畢業校友爆料，回去看望時，遭老師抱住、甚至拉到腿上坐，貼文一出有多名受害者也站出來坦言曾遭性騷擾，校方目...

北市某國小師性騷案受害者再發聲 批返校「通報流程不舒服」：沒被重視

北市某國小老師遭畢業校友爆料，回去看望時，遭老師抱住、甚至拉到腿上坐，貼文一出有多名受害者也站出來坦言曾遭性騷擾，校方目...

金門狼師脅迫學生拍性感照！「1原因」調查報告要晚1個月

金門某國中傳出代課老師以強迫方式拍攝女學生的性感照，案件引起全島震撼，縣教育處原要求校方在2個月內完成調查報告，預定昨天...

幼教祕辛／觀念不合就拒收孩子 幼兒園為何面試家長要列出家族圖？

幼兒園會篩選家長甚至「拒收」？有私立幼兒園負責人說，園方不僅在招聘師資時會留意老師是否曾受過心理創傷、看「面相」，家長也要「被面試」，列出「祖宗八代」了解家族史。幼教系教授及公幼園長則說，很多家長常忽略「誰」在教自己的小孩，甚至傻傻分不清楚教師、教保員、助理教保員，在學歷、證照取得其實差很大，甚至有些私幼是「黑牌」、無證照的人在教小孩，像是無牌密醫，專業基礎較好、具教師資格者在教學現場僅占1/3至1/4之間。

亞斯伯格師控校長職場霸凌 申訴成立卻未復職？教育局曝原因

高雄一名患有亞斯伯格症的國小女教師，申訴遭校長職場霸凌，甚至後來被解聘，教育局雖然認定霸凌成立，卻未讓她復職。高雄市教育...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦