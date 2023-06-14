家長控訴畢業紀念冊上沒兒照片 教育界：可放卡通照 勿憑空消失

畢業季來臨，一名家長在網路上控訴，新竹一所私立高中職的畢業紀念冊翻開後，竟無自家孩子的名字和獨照，校方回應，有詢問該名學生的意願，學生不願放大頭照、可放團體照。教育界指出，通常不會忍受畢業紀念冊的「頭像」是空的，如真的不願意放，就會放學生喜歡的卡通圖等，因為畢業紀念冊若連學生的名字都沒有，會讓家長的感觸很深。

這名家長在網路控訴，畢業紀念冊上，竟無自家孩子的名字和獨照，只有團體照及一張四人照中發現孩兒的身影，指出校園的不友善，讓許多亞斯兒困難前行。對此，校方回應，這名學生因長期沒到學校，當時沒到拍到大頭照，事後雖然可以補拍，經詢問後，這名學生認為不需要，但願意放團體照，尊重學生的意願。對此，校方也補救，會請廠商重新印製一本有孩子名字跟獨照的畢業紀念冊。

對此，北部一名校長認為，學校不會逐一詢問學生是否要放大頭照，製作畢業紀念冊時，通常會給予班級幾頁的頁數，讓班上各自去編輯，理論上都會假設此內容是「全班都同意且可把肖像權放上來。」除非內容有不雅、違反善良風俗的部分，學校才會介入，一般來說，都會尊重班級與學生意願。

他表示，但也可能因為學生缺課，在拍大頭照的時候沒有來，的確就會去詢問是否補拍，這名學生也有可能覺得沒有那麼重要，因此沒有拍，學校也會尊重學生的意願。但這也是行政嚴謹度問題，因為一但沒有獨照，就讓頭像無畫面，或是學生不願意放個人獨照，曾有學校在畢業紀念冊上放一張學生喜歡的卡通圖，而非直接在畢業紀念冊消失，連名字都沒有出現，這讓家長的感觸很深。

這名校長建議，同樣一件事情，學校與家長所看的角度不同，建議多溝通來達成共識，才能於此事有最圓滿的補救。