提升自我照顧能力 竹市青少年畢旅「自助行」

為協助生涯迷惘的青少年，新竹市府爭取教育部青發署補助「青少年生涯探索號計畫」，今年度辦理「琉連忘返」小琉球自助旅行團體，盼透過旅行的規畫及執行，增加青少年解決問題及提升自我照顧的能力，並創造良好的人際回應。

教育處表示，「琉連忘返」小琉球自助旅行團體於5月22日正式開跑，共有8名青少年投入，一同經歷了7次行程規畫討論，包含規畫交通、住宿、每日行程安排等，及3次潛水先修班的體驗。並於6月6日踏上前往小琉球的旅程。

「自己規畫行程，讓這次的自助旅行團體比學校的畢業旅行還有趣」學員小靈（化名）表示，小靈在參加「青探號」前，對學校的陰影讓她不敢踏進東門國小參加活動，但在夥伴們及輔導員的陪伴，小靈鼓起勇氣連續10天積極參與活動，並克服了對游泳的恐懼。

「我把這次小琉球旅行視為我的畢業旅行」另一名學員貼貼（化名）表示，為了追求音樂夢想的道路，貼貼高中休學並沉寂了好長一陣子，同屆今年都已高中二年級了，很高興這次有機會參與「青探號」的活動。

教育處說，在這次活動中平常對自己較沒信、或表現較不突出的孩子，透過旅程中擔任隊長的角色，紛紛展現了細膩且貼心照顧隊員的特質，並費盡心力顧及每位夥伴的需求，這趟旅程激發了他們的潛能，並讓他們找到自我價值。