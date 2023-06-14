畢業紀念冊沒亞斯兒名字、獨照 校方：是學生的意願

畢業季來臨，許多學生都拿到畢業紀念冊，一名家長在網路上控訴，新竹一所私立高中職的畢業紀念冊上，竟無自家孩子的名字和獨照，只有團體照及一張四人照中發現孩兒的身影，指出校園的不友善，讓許多亞斯兒困難前行，對此，學校回應，當時有詢問這名學生的意願，他決定不放大頭照，但願意放上團體照，一切都尊重學生的個人意願。

校方今天早上緊急召開會議，了解當初照片的狀況，校方經詢問班級後，指出當時曾詢問該名學生的意願，他決定不放大頭照，不過同意放上團體照，因此才會出現沒有大頭照，但卻有團體照，一切都尊重這名學生的意願。

學校事後有接到這名家長的致電反應，考量到家長的訴求，校方會請廠商重新印製一本有孩子名字跟獨照的畢業紀念冊。

校方表示，這名學生因長期沒有到學校，當時沒到拍到大頭照，事後雖然可以補拍，經詢問後，這名學生認為不需要，由於學生是亞斯伯格症的孩子，學校做每件事情都要經過學生的同意，因此在繳交資料、參與活動上，都會額外詢問學生的意願，之前班上要轉換座位時，也會尊重孩子的意願來調整。

針對網路上，有網友認為此事根本是霸凌事件。校方回應，這名學生當初到學校時，在適應生活上有困難，學校從中了解家長與孩子的需求，並請特教老師入班輔導，後來也協助轉班，不過適應的狀況仍不好。為此，校方多次開個案會議，針對這名學生協助心理服務，學生常常未到學校，為了鼓勵他「踏入校門」，也會給予安置到輔導室，若遇到考試時期，他不敢入班級考試，也會安排特殊考場。

針對網路上肉搜班級導師等資訊與言論，校方直言，這會傷害到認真做事的導師，也會造成這名學生心理受傷，未來會持續追蹤該名老師與學生的狀況，若有必要，會協請專業的輔導介入協助。