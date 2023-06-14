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北市某國小師性騷案受害者再發聲 批返校通報流程不舒服

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市某國小資深老師遭畢業校友爆料涉嫌性騷，校方目前已介入調查，但受害者昨天晚上表示，返校通報過程讓她感到不舒服。圖／聯合報系資料照
北市某國小資深老師遭畢業校友爆料涉嫌性騷，校方目前已介入調查，但受害者昨天晚上表示，返校通報過程讓她感到不舒服。圖／聯合報系資料照

北市某國小老師遭畢業校友爆料，回去看望時，遭老師抱住、甚至拉到腿上坐，貼文一出有多名受害者也站出來坦言曾遭性騷擾，校方目前也介入調查，並要求該老師請假不到校，不過該校友昨晚在臉書表示，回去通報過程讓她很不舒服、提出的需求也沒有被學校重視。該校校長回應，相關程序都會依法處理，今天早上也將針對此事召開會議，具體內容會後會再說明。

受害者表示，當初要回學校到校填寫通報文件，負責處理主任有事先詢問事發地點，然而安排填寫資料的會議室，竟還是在同一棟樓，「一切的不舒服都從這裡開始。」

受害者說，事前校方向她保證「已經安排好動線」，但到達會議室時裡面還有小朋友，聊到一半還有另外一組人進入，校方回應「他們也是來通報的啦！」過程中甚至直呼跟她同行、不願曝光的學妹全名。她和校方反應，不希望碰到其他人，校方當下表達歉意並解釋，因為談得比較久，「本來有錯開，下次不會了。」

她也向校方建議，成立專案專線、擴大調查，並且由學校清楚公告流程、回答通報者的疑慮，降低通報的門檻，還更多受害者公道，校方當下回應是相關流程有在進行，但學校要保護受害者隱私，不會公告，她詢問是否能在她個人臉書貼文，負責的主任卻很為難說「可以不要嗎？」

受害者也說，在整個過程中她對於校方保密過程有所疑慮，譬如直接翻開其他受害者卷宗，甚至直接針對她提供證據上面名字問，「這個誰誰誰是不是有個弟弟叫什麼？他是不是幾歲？」這些她不想知道，校方也不應該讓她知道。

受害者說，對於校方的性平意識有點擔心，她能夠感受兩位負責主任希望能幫忙，但從實際作為上來說，因為無法同理受害者、性平意識不足，許多做法不僅會造成二度傷害、更違反了保密原則，也無法達到發現更多被害人、或防範未然的目的。

受害者當場提出，希望校方能回應訴求，並且撤換窗口，在場主任也承諾承諾了在當天晚上八點前回覆，受害者卻僅收到「謝謝你們的勇敢」、「拜託你提供性平專區讓其他受害人知道」，相關訴求都未回覆。

主任 意識 門檻

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