雲林某國中校長禁染髮畢業生上台領獎 網批：活在過去

雲林一所縣立國中校長日前在朝會上當著全校師生面前聲明「畢業生如有染髮，不能上台領獎」因為「學生染髮可能被視為藥物濫用」引發學生熱議，此言論昨日被公開在網路上後瞬間沸騰，網友炸鍋批評「荒謬」、「教育觀念進步慢」，也有人反諷「這社會越來越多元化了！只能說，我們真的不太能習慣」。

一名部落客昨天在網路上揭露，這所縣立國中校長在朝會上表示，學生染髮可能被視為藥物濫用的言論，並要求畢業生有染髮者，不得上台領獎。

據了解，該校明天就要舉辦畢業典禮，此言一出令校內不少年級的學生傻眼，網友得知後也紛紛聲援學生，染髮與在校表現不能畫上等號，無法上台領獎形同抹煞學生3年的努力。

學生之間也熱烈討論這件事，有學生上網留言表示「我有染頭髮，原本也被禁止上台領獎，但我因為是去年底染的，已褪成咖啡色，頭髮長長了，才能上台領獎」道出心裡的心酸，有學生也說，校長強調「染髮是傷害自己的行為」，網友認為讀書與染髮並不衝突。

教育部已解除髮禁17年，如今卻傳出有學校仍要求學生服從；一名家長透露，自己確實從孩子口中得知此事，認為用染髮當作標準，限制學生上台領獎，有剝削學生機會平等之虞，她更憂心其他孩子活在封閉的環境中，恐怕無法真正理解思辨的價值。