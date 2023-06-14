快訊

也被C名嘴性騷！新北議員陳乃瑜發文：他曾硬擠上車險遭性侵

烏克蘭台灣兵現身說法：國軍準備好面對侵略了嗎？

畢業紀念冊沒亞斯兒名字、獨照 母怒：怎忍心讓他毫無存在感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門狼師脅迫學生拍性感照！「1原因」調查報告要晚1個月

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門狼師脅迫學生拍性感照，校方昨天舉行性平事件說明會。圖／讀者提供
金門狼師脅迫學生拍性感照，校方昨天舉行性平事件說明會。圖／讀者提供

金門某國中傳出代課老師以強迫方式拍攝女學生的性感照，案件引起全島震撼，縣教育處原要求校方在2個月內完成調查報告，預定昨天結案，但校方今天表示，由於新增多名疑似被害者，為配合受害學生的上課時間安排訪談，故無法依原預定期限完成調查，已依性平法規定，申請調查時間展延一個月，預定下月初完成結案。

這起離譜的校園性騷擾案，陳姓教師疑似是「蘿莉控」強迫女學生在學校的視聽教室內拍性感、不雅照，陳姓教師提供性感服裝給女學生穿上，並要求他們擺出撩人姿勢拍照，據了解，受害的學生人數累計有30人，陳師涉嫌性剝削已移送法辦，並遭停聘靜候調查。

校方今天表示，案件發生以來，受到各界關心，因屬保密事件，外界傳言頗多，難免影響學生學習及造成部分家長恐慌，對所有關心學校的親師生及社會大眾造成干擾，學校表達深深的歉意。

校方也說明，學校在4月14日晚上接獲疑似校園性騷事件後，依法進行校安通報並通報社會處關懷e起來，隨後緊急召開性平會決議，聘請校外專家組調查小組調查，為維護學生受教權，將案件移送教評會審議；後經召開教評會決議，暫時停聘陳師，靜候調查。

校方在4月19日組成調查小組啟動調查，原預定昨天結案，但經媒體報導揭露後，傳出有已畢業，目前在就讀高中職的被害人，並於5月22日將調查案移轉併案處理，由於新增多名疑似被害者，為配合學生上課時間安排訪談，無法依原預定調查進度完成調查，目前本案已完成第一輪訪談，共訪談18位疑似被害人、1位疑似行為人，但尚有部分疑點待釐清，預計將於6月15日進行第六場調查會議，並需給予調查委員足夠的討論時間及完成調查報告，預定下月初完成結案。

校方也強調，此案造社會大眾不安與困擾，再次誠摯的致歉，也感謝調查委員頂下所有壓力承擔這項艱鉅的工作，希望及早澄清事實讓學生儘速恢復正常安全的學習生活。

金門狼師脅迫學生拍性感照，案經媒體報導，案件如滾雪球般，越滾越大。記者蔡家蓁／攝影
金門狼師脅迫學生拍性感照，案經媒體報導，案件如滾雪球般，越滾越大。記者蔡家蓁／攝影

金門 性平法

延伸閱讀

金門自來水廠擴建借貸金15億元 陳福海赴台協商尋求解套

金門自助餐業者1日捐1便當月助家扶 讓受扶助家庭超暖心

高中導師逼女學生做愛否則告訴全班她墮胎 高院判緩刑但要遠離她

副教授遭控狼師 成大：啟動性平調查、隱匿或滅證究辦

相關新聞

北市某國小師性騷案受害者再發聲 批返校通報流程不舒服

北市某國小老師遭畢業校友爆料，回去看望時，遭老師抱住、甚至拉到腿上坐，貼文一出有多名受害者也站出來坦言曾遭性騷擾，校方目...

雲林某國中校長禁染髮畢業生上台領獎 網批：活在過去

雲林一所縣立國中校長日前在朝會上當著全校師生面前聲明「畢業生如有染髮，不能上台領獎」因為「學生染髮可能被視為藥物濫用」引...

金門狼師脅迫學生拍性感照！「1原因」調查報告要晚1個月

金門某國中傳出代課老師以強迫方式拍攝女學生的性感照，案件引起全島震撼，縣教育處原要求校方在2個月內完成調查報告，預定昨天...

幼教祕辛／觀念不合就拒收孩子 幼兒園為何面試家長要列出家族圖？

幼兒園會篩選家長甚至「拒收」？有私立幼兒園負責人說，園方不僅在招聘師資時會留意老師是否曾受過心理創傷、看「面相」，家長也要「被面試」，列出「祖宗八代」了解家族史。幼教系教授及公幼園長則說，很多家長常忽略「誰」在教自己的小孩，甚至傻傻分不清楚教師、教保員、助理教保員，在學歷、證照取得其實差很大，甚至有些私幼是「黑牌」、無證照的人在教小孩，像是無牌密醫，專業基礎較好、具教師資格者在教學現場僅占1/3至1/4之間。

亞斯伯格師控校長職場霸凌 申訴成立卻未復職？教育局曝原因

高雄一名患有亞斯伯格症的國小女教師，申訴遭校長職場霸凌，甚至後來被解聘，教育局雖然認定霸凌成立，卻未讓她復職。高雄市教育...

每學期最高領3萬 農委會鼓勵高中生讀農校

農委會於112學年度持續與35所學校合作推動「獎勵高中生從農方案」，以培育農業優秀人才為目的，提供參與方案的優秀學生農業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦