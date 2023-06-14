金門狼師脅迫學生拍性感照！「1原因」調查報告要晚1個月

金門某國中傳出代課老師以強迫方式拍攝女學生的性感照，案件引起全島震撼，縣教育處原要求校方在2個月內完成調查報告，預定昨天結案，但校方今天表示，由於新增多名疑似被害者，為配合受害學生的上課時間安排訪談，故無法依原預定期限完成調查，已依性平法規定，申請調查時間展延一個月，預定下月初完成結案。

這起離譜的校園性騷擾案，陳姓教師疑似是「蘿莉控」強迫女學生在學校的視聽教室內拍性感、不雅照，陳姓教師提供性感服裝給女學生穿上，並要求他們擺出撩人姿勢拍照，據了解，受害的學生人數累計有30人，陳師涉嫌性剝削已移送法辦，並遭停聘靜候調查。

校方今天表示，案件發生以來，受到各界關心，因屬保密事件，外界傳言頗多，難免影響學生學習及造成部分家長恐慌，對所有關心學校的親師生及社會大眾造成干擾，學校表達深深的歉意。

校方也說明，學校在4月14日晚上接獲疑似校園性騷事件後，依法進行校安通報並通報社會處關懷e起來，隨後緊急召開性平會決議，聘請校外專家組調查小組調查，為維護學生受教權，將案件移送教評會審議；後經召開教評會決議，暫時停聘陳師，靜候調查。

校方在4月19日組成調查小組啟動調查，原預定昨天結案，但經媒體報導揭露後，傳出有已畢業，目前在就讀高中職的被害人，並於5月22日將調查案移轉併案處理，由於新增多名疑似被害者，為配合學生上課時間安排訪談，無法依原預定調查進度完成調查，目前本案已完成第一輪訪談，共訪談18位疑似被害人、1位疑似行為人，但尚有部分疑點待釐清，預計將於6月15日進行第六場調查會議，並需給予調查委員足夠的討論時間及完成調查報告，預定下月初完成結案。