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弘光科大校隊實力強 奪大專校院電子競技運動錦標賽冠軍

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科技大學電競校隊「弘光獵鷹」以壓倒性比數擊敗對手，奪得「中華民國大專校院111學年度電子競技運動錦標賽」英雄聯盟冠軍。圖／弘光科大提供
弘光科技大學電競校隊「弘光獵鷹」以壓倒性比數擊敗對手，奪得「中華民國大專校院111學年度電子競技運動錦標賽」英雄聯盟冠軍。圖／弘光科大提供

弘光科技大學電競校隊「弘光獵鷹」在決賽中以壓倒性比數擊敗對手，奪得「中華民國大專校院111學年度電子競技運動錦標賽」英雄聯盟冠軍，這也是校隊大量選手升上職業賽場後，以全新組合隊伍再次拿到全國大賽冠軍，選手們鬥志高昂說，下一戰希望拿下LSC第六屆英雄聯盟校園聯賽的冠軍。

弘光科大多媒體遊戲發展與應用系系主任黃建基表示，原本校隊主力選手被網羅升上職業賽場，這次全新組合的隊伍，由大三學生黃頊宸負責上路、大三劉人豪負責打野、大一劉羽宸負責中路、大三王志遠負責下路、大二郭秉鑫負責輔助，大一吳宥廷負責上路替補，靠著自行培育的後勤團隊，在大四教練宋邦齊平時的帶隊指導及大一經理許瑞芳陪同下，6月9日遠征高雄參賽，從第一場便以壓倒性比數擊敗對手，展現堅強實力。

宋邦齊指出，雖是全新組合隊伍，但選手們平時在大量的練習與團隊賽後認真覆盤下，很快就融入自己負責的遊戲路線之中，透過每天安排4場團隊練習培養默契，每場1小時，除了團隊練習，還有自主練習，選手們想贏的企圖心旺盛，積極主動自行到韓服英雄聯盟練打增強功力，並蒐集及分析敵情，因而能獲得壓倒性勝利。

隊長劉羽宸對電競充滿熱情，加入校隊後，除團練、睡覺，其他時間都用來自主練習增強戰力。他國小二年級開始和爸爸、叔叔一起打英雄聯盟打出興趣，國中一年級時就立定志向未來要走電競這條路，家人一度反對。

「人生只有一次，要做自己想做的事。」劉羽宸指出，國中二年級時打到全國排名前200名內，讓家人理解他不是只愛玩電玩，而是有目標在提升能力，終於獲得支持，高中念東泰高中有更多時間可以專心練習，從高中到現在念大學，他就像擬定讀書計畫一樣，持續擬定打電競的目標，因為這是自己的興趣所在。

「我們就是想贏！下一個目標是LSC第六屆英雄聯盟校園聯賽奪得佳績。」劉羽宸和隊友拿到大專校院電子競技運動錦標賽冠軍後，不以此自滿，戰鬥意志旺盛持續練習，往下一個冠軍目標前進。

「弘光獵鷹」奪得「中華民國大專校院111學年度電子競技運動錦標賽」英雄聯盟冠軍。圖／弘光科大提供
「弘光獵鷹」奪得「中華民國大專校院111學年度電子競技運動錦標賽」英雄聯盟冠軍。圖／弘光科大提供
教練宋邦齊（後）和隊長劉羽宸（右一）及選手們加緊練習，下一戰希望拿下LSC第六屆英雄聯盟校園聯賽的冠軍。記者游振昇／攝影
教練宋邦齊（後）和隊長劉羽宸（右一）及選手們加緊練習，下一戰希望拿下LSC第六屆英雄聯盟校園聯賽的冠軍。記者游振昇／攝影

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