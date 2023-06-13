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每學期最高領3萬 農委會鼓勵高中生讀農校

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
這幾年，政府強力推銷與包裝，擘劃青年從農的美好願景，讓外界認為專業農戶年收入高達180萬，因此對於拋棄本業返鄉從農充滿浪漫的幻想；但實際上從農並不簡單。圖為示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照
這幾年，政府強力推銷與包裝，擘劃青年從農的美好願景，讓外界認為專業農戶年收入高達180萬，因此對於拋棄本業返鄉從農充滿浪漫的幻想；但實際上從農並不簡單。圖為示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照

農委會於112學年度持續與35所學校合作推動「獎勵高中生從農方案」，以培育農業優秀人才為目的，提供參與方案的優秀學生農業職涯探索獎勵金與獎學金，最高每學年可領取到3萬元，鼓勵即將就讀高中的學生於6月下旬選填志願時，可選擇合作學校的農業相關科別就讀，成為農業生力軍。

農委會表示，為創造更良好的農業經營環境，提升農民專業能力與提升產業價值，協助青年返鄉從農，自106年起推動新農民培育計畫，透過學校端與職場端一系列農業人才培育措施，提升農業人力質量，規劃10年內培育3萬名新農民，截至111年底已累積培育達1萬8497人；並建立在地青農交流平台，營造交流與互助環境，引導群聚合作，分享從農資訊與經營經驗，期盼透過新進農民投入產業經營，促進農村人口活化。

農委會表示，106學年度起推動獎勵高中生從農方案，鼓勵學生於寒暑假或週末進行農業職涯探索，透過探索過程瞭解產業實務現況，凡符合方案資格條件之學生，完成20天以上的職涯探索，由該會提供每學期農業職涯探索獎勵金1萬元、成績達前50%的優秀學生每學期額外提供獎學金5000元，若最高完成40天以上職涯探索並上下學期成績達獎學金門檻，即可領取到3萬元，並為保障學生在外安全，由農委會提供200萬元意外險與20萬元傷害醫療保險。

農委會說，輔導對象包括農場經營科、農業機械科、園藝科、畜產保健科、水產養殖科及海洋漁業相關等科別學生；近年已逾2500人次學生完成農業職涯探索並發給獎勵金，另累積1528位農場或農業經營場域的農業經營者，協助指導並強化學生各項農業實務經驗。

農委會表示，為鼓勵優秀人才投入農業，參加獎勵高中生從農方案的學生，除在學期間可領取職涯探索獎勵金或獎學金外，未來在申請農業公費專班時，得予以加分提高錄取機會，近2學年度每年皆有超過60位參與方案的學生，考取農業公費專班，且未來從事農業經營，能銜接該會相關青年農民輔導措施；對農業有興趣的國中畢業生，選填高中入學志願時，優先選擇參與方案的35所高中相關農業科別就讀，成為農業大家庭的一分子。

職涯 農委會 農民

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