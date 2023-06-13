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綠島海底明信片 學生得獎畫作印製販售

聯合報／ 記者卜敏正／台東報導
綠島學生的繪畫得獎作品，將製成明信片販售。圖／綠島鄉公所提供
綠島學生的繪畫得獎作品，將製成明信片販售。圖／綠島鄉公所提供

台東縣綠島鄉海底明信片繪畫比賽前天頒獎，得獎學生作品將製成明信片販售，所得部分回饋學校，作為環境教育經費，過去1年賣3萬張、去年因疫情只剩9000張、收入驟減，公所期許今年更多人來綠島，寄海底明信片不只是回憶、也是公益。

綠島鄉5年前在海底11.5米深處，設置「豆丁海馬郵筒」深受喜愛，公所前年再增設能陸上投遞的尖翅燕魚母子郵筒，讓綠島潛水、戲水遊客能寄明信片傳遞祝福，公所日前辦明信片繪畫比賽，綠島國小李弘叡、公館國小嚴峻誠、綠島國中楊京澔獲優勝。

綠島鄉長謝賢裕表示，綠島是世界上數一數二精采潛點，海水清澈、珊瑚種類多，生態豐富，還有全世界最深的海底郵筒，每年吸引許多遊客到綠島旅遊、潛水，甚至專程來潛水寄明信片。

他說，接到不少人反映，海象不好難以潛水，因此無法寄明信片，公所前年增設2組新母子燕魚郵筒，此次比賽優勝作品，將作為明信片圖樣。

綠島鄉公所指出，疫情前每年約可售3萬餘張明信片，疫情讓遊客驟減，影響明信片銷路，去年回溫賣出9000張，每張明信片收入，約2成回饋綠島學校。公所統計有4成明信片寄往國外，明信片也成為有溫度的國民外交。

綠島 疫情

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