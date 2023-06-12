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南市國中小獲全國健康體位「特優」 健康城市不是口說

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市日新國小參加教育部健康體位績優學校遴選，拿下特優。圖／南市教育局提供
台南市日新國小參加教育部健康體位績優學校遴選，拿下特優。圖／南市教育局提供

台南市參賽健康體位績優學校遴選，已連續3年獲得全國特優，今年成績揭曉，日新國小再脫穎而出，拿下全國健康體位績優學校特優，另大灣高中、大新國小也分獲優等及優良獎項。教育局希望藉由績優學校的成功典範，讓健康識能與行動在校園永續與扎根。

日新國小以「幸福校園，快樂共學」為核心目標，結合網路平台與校園運動步道、社區親子食育營、老幼共學，並積極申請校外體驗，豐富學生生活經驗，辦理活動包括普及化馬拉松、水域活動體驗、探索教育、食農教育、國際蔬食節等。

109及110學年度連續2年獲得南市健康體適能與飲食教育行動計畫成果第1名，111學年度也獲得第2名，此次更榮獲全國特優，顯見學校團隊推動健康體位的用心與努力。

大灣高中鄰近商圈小吃攤販林立，加上外送服務興盛，建立學生正確的飲食習慣及培養規律運動習慣，是學校推動健康體位主要的挑戰。該校舉辦全校性「健減贏」比賽，鼓勵師生健康自主管理，鼓勵體位不佳學生參加樂活社團，進行營養與運動課程；也利用校內閒置空間建置運動小角落、增設體適能樂活教室，增加運動的趣味性、競賽性，讓不擅長運動的學生也能愛上運動。

大新國小推動以「健康大新，正向樂活」為主軸的健康幸福校園，落實「85110」健康生活好習慣，制定學生健康學習護照，定期追蹤執行過程與成效，透過學校本位策略融入正向心理健康促進的核心價值，健全學生身心健康發展。

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