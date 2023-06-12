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中市校園有5名不適任教師 議員批恐成隱憂

中央社／ 台中12日電

台中市1名陳姓教師為社會局二度開罰兒虐教師，台中市議員張家銨今天指出，老師遭解聘1年，1年後仍可重返校園，質疑一個市府裁罰兩樣情，現還有5名不適任教師在校園恐成隱憂。

台中市某國小陳姓教師在民國98年因違反兒少法，被開罰並記過，她去年又因被投訴強迫餵食學生，把學生當奴隸，再次遭社會局開罰，成為被二度開罰兒虐的不適任教師，最終教育局做出解聘1年處分。

台中市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員張家銨指出，霸凌、兒虐零容忍，面對不適任教師，社會局經過多道程序開罰，但教育局卻無能為力，兒虐教師在1年後可以考試，不知情的學校繼續用，一個市府2種標準，社會、教育兩樣情。

教育局長蔣偉民指出，各校不敢用不適任教師，台中市不會再發生聘用兒虐教師的狀況。對此，張家銨表示，所說的是理想中、很美好的狀態，目前台中校園中仍有5名不適任教師，成為教育場域中的隱憂。

台中市長盧秀燕表示，陳姓老師可以再次回聘，可能有方法去逃避機制，教育局應思考過濾機制，如果有人以改名闖關，教育局是否能跟民政局連線，應加強防堵漏洞，以免有人取巧，有關校園自治，教評會有最大權利，如果二度施虐的狀況，裁處是停聘1年，裁罰是否不夠，教育局應該思考和教評會溝通。

社會局長廖靜芝表示，台中市111年有55件因兒虐違反兒少權法遭裁罰案件，其中6成加重裁處。依據兒權公約精神及意旨，為落實維護兒少權益，更嚴謹認定違法行為，所以裁罰對象以及裁罰金額均相對提高。

社會局修正裁罰基準也訂定裁罰參考表，審酌行為人動機、手段、行為結果及犯後態度等綜合調查結果，作為行政處分依據，並分別依個案不同情況加重處分額度。同時，也修正保護處理機制及流程，更為強化托育場域兒虐案件通報及調查處理等行政作為。

教育局 張家銨

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