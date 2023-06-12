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搶救STEM人才斷層 教部開發高中職半導體課程拚9月試辦

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
「高中半導體」課程架構包含6個主題，分別是電的科學、半導體原理、半導體製程、半導體在生活中的應用、電路設計與半導體產業的社會面向議題。圖／教育部提供
「高中半導體」課程架構包含6個主題，分別是電的科學、半導體原理、半導體製程、半導體在生活中的應用、電路設計與半導體產業的社會面向議題。圖／教育部提供

少子化衝擊，台灣STEM領域（科學、 科技、工程、數學）大學校院學生人數相較10年前減少近8萬人，但半導體產業是未來科技趨勢，為配合政府建構符合產業需求的人才培育系統，教育部國教署邀請已在高中職開設半導體相關課程教師們，協力開發高中職適用的相關半導體課程模組，預計112學年度開始試辦，可提供給普高與技高教學使用，也可給數理工或社會人文學生自學使用。

國教署表示，為配合政府規畫與建構符合產業需求之人才培育系統，提升高中生對選擇就讀大學STEM領域相關科系的興趣，已邀請在高中職開設半導體相關課程教師們，協力開發高中職適用的相關半導體課程模組。

國教署說，高中職半導體課程架構，目前共包含6個主題，分別是電的科學、半導體原理、半導體製程、半導體在生活中的應用、電路設計與半導體產業的社會面向議題。每個主題都包含數個次主題，而次主題的課程內容都具有初、中、高階不同的彈性化模組設計，提供相對應的實作課程。

國教署以「半導體製程」主題為例，學生可透過製作FINFET與GAAFET的3D模型，認識最新的電晶體設計發展；在「半導體產業的社會面向議題」方面，學生可透過半導體產業的數據資料分析，瞭解為何半導體產業能讓台灣有矽盾的保護，進而認識何謂地緣政治及其影響。

國教署說，整體課程採彈性化模組設計，希望給予現場教師依據學校與學生的特性，可依照教學時間的考量，選用不同的內容進行授課或學習。換言之，此半導體課程可提供給普高與技高教學使用，也可給數理工或社會人文學生自學使用。

國教署表示，本課程預計112學年度開始試辦，課程的開設與使用方式可以是多元選修、彈性學習的微課程，甚至是學生的自主學習，目前也規畫讓高中教師製作簡報與錄製線上教學節目，還有開辦相關課程的教師工作坊，協助其他有興趣教師在各自學校中都可開設課程，讓學生對半導體產業有更具體的認識。

少子化衝擊台灣STEM領域（科學、 科技、工程、數學），人數相較10年前減少近8萬人，但半導體產業是未來科技趨勢，教育部開發高中職半導體課程模組供試探。學生示意圖。本報資料照片
少子化衝擊台灣STEM領域（科學、 科技、工程、數學），人數相較10年前減少近8萬人，但半導體產業是未來科技趨勢，教育部開發高中職半導體課程模組供試探。學生示意圖。本報資料照片

半導體 國教署

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