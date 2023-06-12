搶救STEM人才斷層 教部開發高中職半導體課程拚9月試辦

少子化衝擊，台灣STEM領域（科學、 科技、工程、數學）大學校院學生人數相較10年前減少近8萬人，但半導體產業是未來科技趨勢，為配合政府建構符合產業需求的人才培育系統，教育部國教署邀請已在高中職開設半導體相關課程教師們，協力開發高中職適用的相關半導體課程模組，預計112學年度開始試辦，可提供給普高與技高教學使用，也可給數理工或社會人文學生自學使用。

國教署表示，為配合政府規畫與建構符合產業需求之人才培育系統，提升高中生對選擇就讀大學STEM領域相關科系的興趣，已邀請在高中職開設半導體相關課程教師們，協力開發高中職適用的相關半導體課程模組。

國教署說，高中職半導體課程架構，目前共包含6個主題，分別是電的科學、半導體原理、半導體製程、半導體在生活中的應用、電路設計與半導體產業的社會面向議題。每個主題都包含數個次主題，而次主題的課程內容都具有初、中、高階不同的彈性化模組設計，提供相對應的實作課程。

國教署以「半導體製程」主題為例，學生可透過製作FINFET與GAAFET的3D模型，認識最新的電晶體設計發展；在「半導體產業的社會面向議題」方面，學生可透過半導體產業的數據資料分析，瞭解為何半導體產業能讓台灣有矽盾的保護，進而認識何謂地緣政治及其影響。

國教署說，整體課程採彈性化模組設計，希望給予現場教師依據學校與學生的特性，可依照教學時間的考量，選用不同的內容進行授課或學習。換言之，此半導體課程可提供給普高與技高教學使用，也可給數理工或社會人文學生自學使用。