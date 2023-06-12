陳超明新書分享「雙語教育強化腦力」

台灣近年推動雙語政策，教育部獎勵各大學設立全英語授課學程，並資助各高中設立雙語實驗班，地方政府也積極推動雙語國中小，卻引起反彈聲浪。聯經出版社日前出版新書「雙語教育大未來」，雙語專家陳超明在書中引述自身實例，讓教育者及家長深入了解雙語教育的真實意涵、可行策略。

聯經出版社昨在國家圖書館舉辦新書分享會。陳超明表示，雙語教育對腦部開發有六大優勢，包含能有效防止認知衰退及失智，也能培養多元思維及整合能力、閱讀認知能力、注意力、同理心認同不同思維邏輯，且能帶動學生學校表現與參與。

陳超明說，雙語教育不是要雙母語教育，也不是要所有人都成為英語系教授，雙語教育幫助學生使用語言，也能幫助學生強化腦部運作，在雙語教育中，英文僅是生活或工作的工具，並不是學科，眾多學校並沒有將雙語教育納入學科及考科。他強調，不同的生涯規畫會有不同的語言層次。

一名持反對雙語教育意見的與會者提問，教育部過去廣設大學，卻未考慮到十多年後少子化，現在推動雙語教育，卻沒考慮到ＡＩ、翻譯裝置愈趨成熟，恐讓雙語教育白忙一場。陳超明認為，語言不僅有溝通，還能訓練思考力、邏輯力，也許國際會議可使用即席翻譯設備，但在社交場合，人與人的溝通來自信任，ＡＩ仍無法取代。