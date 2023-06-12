新北市高中教甄 862人複試

新北市112學年度公立高中聯合教甄昨複試登場，今年甄選27科85名正式教師缺額，共862人從初試3936人脫穎而出進入複試，總錄取率僅2.2%。

新北巿公立高中教甄昨天複試，分為口試、試教或實作，由清水高中、三重商工、新北高工、泰山高中、瑞芳高工、鶯歌工商、淡水商工承辦，外聘複試評審委員統一於評審委員會議抽籤。教育局說，今年高中聯合教甄初試人數比往年多200多人，認為跟新北市加分機制有關。

教育局指出，全台高中教甄僅新北針對本土語認證加分，且符合身心障礙身分、全國運動會前3名、專業群科甲級技術士初試可加分10%。此外有14名老師獲特殊優良教師、教學卓越獎，經審查以增額進入複試，雖然今年調降一般地區學校初試錄取倍率為10倍，但加上增額錄取、認證加分等考生，複試人數與去年複試人數相比少8人。

但已連考3年的李姓代理老師說，新北市雖然針對本土語認證有加分機制，但應開出閩南語正式老師缺額，不然就算有加分，今年正式老師缺額就只有85人還是考不上，只能繼續當代課老師。

複試成績將明天下午8時後公告，成績複查可於6月14日上午8時起至12時至林口高中申辦，正式錄取名單6月20日晚間8時後公告在新北市教育人員聯合甄選報名系統。