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新北高中職教甄開缺85名 862人擠進複試比去年少8人

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北巿公立高中教甄今辦複試，外聘複試評審委員統一於評審委員會議抽籤。圖／新北教育局提供
新北巿公立高中教甄今辦複試，外聘複試評審委員統一於評審委員會議抽籤。圖／新北教育局提供

新北市112學年度公立高中聯合教甄今複試登場，今年甄選27科85名正式教師缺額，今天複試共862人從初試3936人脫穎而出進入複試，今年雖調降一般學校初試錄取倍率，但新北有本土語、雙語認證等加分機制，以及免試管道，因此複試人數跟去年相比僅少8人，並未有明顯落差。

新北巿公立高中教甄今辦複試，分為口試、試教或實作，由清水高中、三重商工、新北高工、泰山高中、瑞芳高工、鶯歌工商、淡水商工承辦，外聘複試評審委員統一於評審委員會議抽籤。新北市教育局說，今年高中聯合教甄初試人數比往年多200多人，認為跟新北市加分機制有關。

教育局指出，全台高中教甄僅新北針對本土語認證加分，且符合身心障礙身分、全國運動會前3名、專業群科甲級技術士初試可加分10%。此外有14名老師獲特殊優良教師、教學卓越獎，經審查以增額進入複試，雖然今年調降一般地區學校初試錄取倍率為10倍，但加上增額錄取、認證加分等考生，複試人數與去年複試人數相比少8人。

已連考3年的李姓代理老師說，新北市雖然針對本土語認證有加分機制，但應開出閩南語正式老師缺額，不然就算有加分，今年正式老師缺額就只有85人還是考不上，只能繼續當代課老師。

教育局提醒，複試成績將6月13日下午8點後公告，複試成績複查可於6月14日上午8點起至12點至新北市立林口高中申辦，正式錄取名單將於6月20日下午8點後於新北市教育人員聯合甄選報名系統公告（https://career.ntpc.edu.tw/），正取人員應於6月26日上午10點，持錄取成績單及相關證件至錄取學校完成報到，備取人員遞補作業依各校通知時間至錄取學校完成報到，最後遞補截止日期為7月31日。

教育局 本土語

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