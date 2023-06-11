AI恐讓雙語教育白忙一場？ 專家提一關鍵「無法取代」

台灣近年推動雙語政策，教育部獎勵各大學設立全英語授課學程，並資助各高中設立雙語實驗班，地方政府也積極推動雙語國中小。聯經出版社日前出版新書《雙語教育大未來》，今日在國家圖書館，舉辦新書分享會，會中有聽眾詢問AI能取代語言翻譯，不須耗費大量精力與財力推動雙語教育。該書作者、雙語教育專家陳超明則說，國際會議也許可以配置AI翻譯設備，但社交場合則無法取代，人與人間的溝通來自信任。

在《雙語教育大未來》一書中，陳超明表示，儘管各方資源有限，教育單位觀念不同，可能會誤解雙語教育的本意，或弄出一些荒腔走板的作法，但他希望這本書的出版，能讓教育者及家長更深入了解雙語教育的真實意涵、可行策略，幫助家長、老師能有正向的態度應變。

陳超明表示，雙語教育對腦部開發有六大優勢，有效防止認知衰退及失智，例如講英文的時候要花很多時間轉換，腦部電波熱量消耗完全不同；另也能培養多元思維及整合能力、閱讀認知能力、注意力、同理心認同不同思維邏輯，也能帶動學生學校表現與參與。

陳超明表示，雙語教育不是要雙母語教育，也不是要所有人都成為英語系教授。他表示，雙語教育幫助學生使用語言，也能幫助學生強化腦部運作，且在雙語教育中，英文僅是生活或工作的工具，並不是學科，且眾多學校並沒有將雙語教育納入學科及考科，「理化補習班已經存在超過20年了！」

陳超明強調，每個人都可以流利使用自己的母語與英語，每個人都可以說一點英語，有些人擁有更好的英語能力，成為全球化公民，有些人在職涯上使用英文，強化國際競爭力，有些人把英語當成專業研究，不同的生涯規畫，會有不同的語言層次。

在雙語教育中，陳超明認為，是使用學生聽得懂的語言，一個口令一個動作，包含展現如何做、視覺輔助、做中學，這是教學英語的層次；而在專業英語中，則是使用間單的示範及一些簡單的術語。

至於家長如何幫助孩子？陳超明建議，可以了解學校推行雙語的方式，並且與孩子溝通，善用多元的英文學習資源，要求學校建立雙語的雲端教是，以便學生回家複習，與學校或老師溝通事先給予上課的資料，課後可請老師建議一些課外資料，或提供該堂課的中文或英文的精華摘要。但他強調，孩子學會英語需要時間，「2年聽不懂很正常」。

會中有一名持有反對意見的與會者提問，他表示，教育部過去廣設大學，卻未考慮到十多年後少子化。同理，現在推動雙語教育，卻沒考慮到AI、翻譯裝置越趨成熟，未來可能戴上器材就可以進行雙語溝通，雙語教育要花費大筆精力、財力，這樣的投資合適嗎？

陳超明則反問，「AI能取代人類的創造力與腦部思考嗎？」。他表示，語言不僅有溝通，還有思考、理解的目的，若開完國際會議坐下來聊天、吃飯，卻需要拿翻譯機來翻譯，這種方式好嗎？

陳超明強調，人與人間的溝通來自信任，也許國際會議可使用即席翻譯設備，但在社交場合無法做到。另外，單語、雙語、三語小孩的腦部運作不同，AI僅能完成基礎工作，若使用雙重語言，能提升思考力、邏輯力同，AI無法取代人類溝通。