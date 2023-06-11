明年寒假長達27天「親子作息同步」 但開學當周要補課1天

112學年寒假原訂民國113年2月12日（周一）開學，配合明年2月8日至14日為農曆春節放假，2月17日（周六）彈性補班，因此第2學期開學日為113年2月15日（周四），但為了讓親子作息同步，學生自2月16日開始上課，15日的課務則調整至17日授課。換句話說，寒假加上春節將可放假共27天。

行政院人事行政總處日前公布民國113年政府行政機關辦公日曆表，2月8日至14日為農曆春節放假，2月17日（周六）彈性補班。

各界關注學生寒暑假開學日期，教育部國教署近日舉辦「研商112學年度高級中等以下學校開學日會議」，與各地方政府、校長團體、家長團體、教師團體討論後，與109年所定的「小年夜調整放假之常態性因應機制」方向一致，取得親子同步的調整共識。

教育部表示，112學年度第2學期開學日原訂為113年2月12日（周一），因配合113年農曆除夕及春節假期，調整113年2月12日、13日及14日為放假日，因此，第2學期開學日為113年2月15日（周四）。

但基於假期連續性，以及便於家長安排學生照顧方式考量，教育部表示，113年2月15日（周四）開學日的課務，調整至2月17日（周六／補班日）實施，因此第2學期開始上課日為113年2月16日（周五）。換句話說，寒假加上春節將可放假共27天，但開學當周即要補課一天。