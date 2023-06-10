校方「吃案」？台南國中生被用拳頭猛揍頭腦震盪 僅獲班導1通電話關心

台南中西區某所國中傳出學生霸凌事件，傳出校方隱匿案情未積極處理，議員杜素吟提醒要教育局積極處理，市長黃偉哲表示，已指示教育局成立專案調查，毋枉毋縱。教育局回應，已督導校方依程序受理調查，同時啟動輔導機制。

據了解，6月6日被害學生的媽媽接獲孩子被同學打到頭，趕去才知道原來孩子是在學校被其他班學生用拳頭猛揍頭部，造成暈眩，帶孩子到醫院就醫後診斷有腦震盪傾向，但除了班導打一通電話關心，再也沒有下文，隔天學生爸爸到學校了解處置情形，相關人員皆不在，得不到任何回應。

受害學生母親質疑校方，事件至今，孩子還是不敢上學，而施暴者卻仍在學校安心上學，絲毫沒有任何影響，要問對方家長是什麼硬背景？校方不敢告知孩子的行為？還是家長縱容自己的孩子可以施暴沒有悔意、繼續在學校當他的資優生呢？議員杜素吟昨天在議會質詢時才爆開，並要求教育局介入調查。

針對該起校園疑似霸凌事件，教育局表示，學校獲悉第一時間已進行衝突事件之校安通報，教育局接獲家長反映疑似有其他情事時，已要求學校應續報更新通報類別為疑似霸凌事件，並同時完成進行社政通報，目前學校已於9日下午完成防制校園霸凌因應小組會議，教育局已責成校方務必儘速且公平調查。

教育局進一步表示，本案已進入調查程序，除責令學校務必依法謹慎妥處，且需主動向當事人及其法定代理人具體說明處理程序，積極提供必要協助，未來會持續督導學校完成。

教育局指出， 校方第一時間是以校安事件通報，未啟動霸凌事件調查，針對此部分未積極關懷學生、善盡親師溝通責任，已要求校方提出改善報告；同時也要求校方應做全校案例宣導，隨時敏察學生平日互動情形，若發現有衝突就應介入瞭解，避免事態擴大。