快訊

林志玲宣告「不回演藝圈」 背後原因曝光

「妳穿得太over不能怪老師」北市傳國小師性騷多名校友 驚動教育部

三地門規模5.3地震 氣象局：潮州斷層相關性高 還有規模4餘震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「妳穿得太Over，不能怪老師…」北市驚傳國小教師涉性騷多名女校友 教育部要求嚴查

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
傳出台北市某國小鄭姓教師涉嫌性騷擾女校友，甚至被害人不只一人。示意圖，非新聞當事人。記者陳正興／攝影
傳出台北市某國小鄭姓教師涉嫌性騷擾女校友，甚至被害人不只一人。示意圖，非新聞當事人。記者陳正興／攝影

台北市某國小一名鄭姓教師遭女校友指控涉嫌性騷擾教育部表示，學校已於今天上午完成校安通報，將依相關規定啟動調查，也要求學校嚴正查處。

王姓女子在臉書指控，她國小時的鄭姓教師常和學生玩在一起，也教導學生製作畢業光碟、聽音樂等，即便她畢業也常跟其他同學找老師敘舊。但她高一時獨自回學校借錄音設備，該師卻繞到她身後，用右手覆住她用滑鼠的手，甚至將她抱在大腿上。她曾嘗試向朋友吐露，卻被責怪「妳到底穿什麼回去找老師啊？」、「有時候妳穿得太Over，真的不能怪老師耶。」

她表示，上大學後直到畢業前，這名教師「都還試圖想對我做些什麼」，原本只希望有個道歉，但在貼文後，卻收到其他學妹受害消息，而且不只1人，因此決定通報母校，「我們一起讓他受到懲罰，不要就這樣算了」。

教育部說，該所國小6月9日晚間接獲疑似被害人告知遭鄭師性騷擾，並已於今天上午10時13分完成校安通報。國教署已督導學校確依「性別平等教育法」及「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」等規定啟動調查程序，並提供被害人輔導資源及相關協助措施。

國教署亦要求學校嚴正查處，並將持續追蹤學校處置情形。

據了解，該所國小小家長群組稍早貼出一則公告，表示學校已依《校園性別事件處理法》規定，隨即進行社政及校安通報，並展開後續相關程序處理。調查處理中，依法不能對外公開，有任何問題，請靜候調查結果。

性騷擾 教育部 國教署

延伸閱讀

遭朱學恒性騷！網驚覺鍾沛君「爆料時間點」藏玄機：是個狠角色

林飛帆性騷吃案全身退 王鴻薇：民進黨傾所有資源輔選

林飛帆捲性騷吃案無事 曾銘宗：怕撤銷提名衝擊綠選情

駐菲前代表徐珮勇爆涉性騷 許智傑籲外交部應查明

相關新聞

「妳穿得太Over，不能怪老師…」北市驚傳國小教師涉性騷多名女校友 教育部要求嚴查

台北市某國小一名鄭姓教師遭女校友指控涉嫌性騷擾，教育部表示，學校已於今天上午完成校安通報，將依相關規定啟動調查，也要求學...

終身教育調查 教團：逾5成民眾贊成納入總統候選人政見

黃昆輝教授教育基金會今天舉行終身學習民意調查記者會，根據問卷統計指出，超過7成民眾贊成政府將終身教育負責單位，由教育部提...

終身學習調查：56%民眾認為網路課程最符需求

黃昆輝教授教育基金會今天公布「終身學習民意調查」結果，77.4%民眾盼望政府提供誘因，鼓勵企業成立學習型組織，讓員工終身...

餵藥事件爆發 家長選幼兒園該如何避雷

幼兒園餵藥事件爆發後，家長人心惶惶，如何幫孩子挑一所好的幼兒園？幼教專家指出，可上網了解每間幼兒園的評鑑制度，任何一項不通過都不應該。家長選幼兒園一定要全校繞完一圈，不准家長進去的幼兒園一定不能念，如果看到孩子坐一團，老師另外坐在旁邊，那這就要多考慮，部分幼兒園勞動條件不佳造成師資流動率大，如果班級老師常更換也要注意，教師流動率高園方不會說，但有小撇步可觀察。

台東校長騷擾女教師卻傳將回任教師？ 教部：停職並送懲戒法院

全教總今天指出，台東1名校長經判決定讞，觸犯性騷擾防治法，卻傳出下學期回任教師。教育部說，已移送監察院及懲戒法院審理，並...

北市府「月經平權」做一半？議員提案兌換衛生棉政策擴及高中職生

北市推動月經平權，目前提供國中與國小高年級女學生衛生棉兌換券，約5萬名學子受惠。民進黨北市議員陳怡君提案政策擴及至高中職...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦