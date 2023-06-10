「妳穿得太Over，不能怪老師…」北市驚傳國小教師涉性騷多名女校友 教育部要求嚴查

台北市某國小一名鄭姓教師遭女校友指控涉嫌性騷擾，教育部表示，學校已於今天上午完成校安通報，將依相關規定啟動調查，也要求學校嚴正查處。

王姓女子在臉書指控，她國小時的鄭姓教師常和學生玩在一起，也教導學生製作畢業光碟、聽音樂等，即便她畢業也常跟其他同學找老師敘舊。但她高一時獨自回學校借錄音設備，該師卻繞到她身後，用右手覆住她用滑鼠的手，甚至將她抱在大腿上。她曾嘗試向朋友吐露，卻被責怪「妳到底穿什麼回去找老師啊？」、「有時候妳穿得太Over，真的不能怪老師耶。」

她表示，上大學後直到畢業前，這名教師「都還試圖想對我做些什麼」，原本只希望有個道歉，但在貼文後，卻收到其他學妹受害消息，而且不只1人，因此決定通報母校，「我們一起讓他受到懲罰，不要就這樣算了」。

教育部說，該所國小6月9日晚間接獲疑似被害人告知遭鄭師性騷擾，並已於今天上午10時13分完成校安通報。國教署已督導學校確依「性別平等教育法」及「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」等規定啟動調查程序，並提供被害人輔導資源及相關協助措施。

國教署亦要求學校嚴正查處，並將持續追蹤學校處置情形。

據了解，該所國小小家長群組稍早貼出一則公告，表示學校已依《校園性別事件處理法》規定，隨即進行社政及校安通報，並展開後續相關程序處理。調查處理中，依法不能對外公開，有任何問題，請靜候調查結果。