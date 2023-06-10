終身教育調查 教團：逾5成民眾贊成納入總統候選人政見

黃昆輝教授教育基金會今天舉行終身學習民意調查記者會，根據問卷統計指出，超過7成民眾贊成政府將終身教育負責單位，由教育部提高至行政院層級，亦有半數民眾認為2024總統選舉候選人應將終身教育納入政見中。民眾對終身學習也抱持積極態度，更有逾7成民眾擔心，不學習將跟不上時代。

黃昆輝教授教育基金會問卷統計，為了有效推動終身教育，72.2%民眾贊成政府將終身教育負責單位由教育部提高到行政院層級，79.6%的民眾認同國家發展終身教育會是最有效的投資，職業為「商業、服務業」的民眾贊同的百分比最高、達九成。

而針對終身學習活動內容，57%和工作有關，其次為53.3%和生活相關；最符合個人終身學習方式，則是方便的網路課程占據56.9%，其次才是實體課程占47.6%。

也由於現行科技、技術日新月異，調查也指出，高達75%的民眾擔心，如果不學習將跟不上時代。因此也有77.4%的民眾同意政府應提供誘因，鼓勵企業建立學習型組織以利員工終身學習；另有52.1%民眾認為協助企業成立學習型組織，是政府應優先推動的政策。

基金會民調小組委員馮清皇也表示，因應明年總統大選，過去歷來候選人的政見多著墨於經濟、兩岸等面向，較少涉略教育議題，本次問卷特別加入，詢問民眾總統候選人是否應把終身教育列入政見中，有52.1%民眾表示應該。

馮清皇說，僅有五成民眾表示應該列入，其實比想像中的少，但還是值得候選人借鏡。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝指出，聯合國教科文組織自2003年開始，即多次強調終身學習對全人類的重要，近年社會變遷快，加上數位化和全球化使然，知識爆炸的同時，舊的知識也容易過時，只靠幾年的學校教育非常不足。

朝陽科技大學銀髮產業管理系講座教授黃富順說，終身學習是最有效的投資，除了政府應該持續增加支持力道外，企業界感受競爭最明顯，提高競爭力的關鍵就是發展學習型組織，讓企業與員工同步進步。

黃昆輝教授教育基金會於今年4月27日至5月31日期間，針對各縣市年滿18歲以上民眾以網路進行問卷調查，有效樣本總計7487份。