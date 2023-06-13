害怕畢業即失業？網盤點「這些」問題讓畢業生好煩惱！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「畢業生」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大畢業生話題。

又到鳳凰花開的季節，意味著許多學子即將畢業，離開校園並投入現實的社會中。擁有學生身分，或多或少會受到父母長輩、學校師長的關愛與照顧，但是當畢業後脫離學生身分，就必須面臨許多的挑戰與選擇，例如進修、求職等人生課題。

「薪水存不住」就要想辦法開源 「讀不讀研究所」可以先問自己兩個問題 ▲ 畢業生的6大話題 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「畢業生」的相關話題討論，可以發現「薪水存不住」受到網友熱烈討論，在這個低薪的時代，新鮮人的起薪受到整體經濟環境的影響，再扣掉生活開銷後，能存的金額更是寥寥無幾。便有網友在討論區發文「月薪3萬，存不了什麼錢，該怎麼辦？」，引來熱心網友回覆「說真的，這種薪水與其想辦法節流，不如想辦法投資自己學習新技能」，建議原PO可以試著尋找其他開源的機會，才有可能擴大現金流；另外，「讀不讀研究所」也是困擾不少網友的畢業話題，研究所對很多人來說可能是為了將來工作入職、加薪的門票，或是職涯升遷的有力證明。有網友提供自身經驗給還在迷惘的朋友參考「個人認為決定要不要念研究所的關鍵因素有兩個：投資自己的CP值、經濟負擔狀況」，認為若沒有經濟壓力，便可權衡自身性向來決定是否要繼續讀研究所。

「求職困難」不等於找不到工作，而是畢業生找不到自己喜歡的工作，像是有網友在討論區表示「我是今年的畢業生，發現自己心儀的工作都好難找。目前主動投的共16個，回覆的只有2個，3個連已讀都沒有。其中一個有回覆的，面試前一天就有錄取人選了，所以面試取消」，體現了新鮮人求職的困難過程；最後，「出國留學與否」也是網友討論度高的話題之一，出國留學是許多人從小的夢想，希望能在求學的過程中體驗國外的生活環境，同時也擴大自己的格局與視野，但出國留學是一筆不小的投資，就有網友在討論區詢問「出國留學值得嗎？」，引來網友正反兩極的回應「出國留學可以養成獨立自主的能力，經過磨練之後，你會發現很多事情其實是難不倒你的」，但也有網友認為「出國留學，除了美好回憶之外沒太大收穫，因為出國還是都跟台灣人混在一起，只是換個地方而已」，顯見出國留學與否必須考量自己想獲得什麼，才不會浪費時間和金錢。

看完了畢業生熱議話題排行，你是否也心有戚戚焉呢？人生必須面對的課題非常多，畢業所面對的只是其中之一。但人生並沒有什麼是跨不過去的檻，每個挑戰、每道關卡都會成為未來的養分之一，所以別害怕，勇敢前行吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「畢業生的6大話題 網路聲量排行」相關討論則數。觀測期間：2023/02/28~2023/05/30，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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